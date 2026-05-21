Экономист объяснила, почему крупные расходы становятся проблемой и как правильно копить
По словам Ирины Шацкой, дело не в сумме, а в коротком горизонте подготовки
21 мая 2026, 13:15, ИА Амител
Заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая в беседе с "Газетой.ру" рассказала, почему даже не самые крупные расходы часто становятся проблемой. Поездка, ремонт или покупка техники вызывают трудности не из-за своей суммы, а из-за того, что времени на подготовку остается мало.
«Основная сложность в том, что доход в течение месяца фиксирован, а обязательные платежи уже распределены. В эту категорию входят аренда, коммунальные услуги, продукты, транспорт и кредиты. Они формируют базовый уровень трат, который нельзя резко сократить без потери качества жизни», — объяснила экономист.
По ее словам, за два-три месяца не работает привычная стратегия "отложить то, что останется", — остатка просто не возникает. Чтобы появилась свободная сумма, ее нужно задать как фиксированную величину и встроить в бюджет наравне с обязательными платежами.
«После этого нужно заняться перераспределением средств. Деньги берутся не из "лишнего", а из переменных трат — доставки, спонтанных покупок, развлечений. Эти расходы незаметны по отдельности, но в сумме дают ощутимый объем. Когда человек ограничивает именно их, он не снижает базовый уровень жизни, а убирает избыточное потребление», — посоветовала Шацкая.
Экономист также обратила внимание на частоту трат. Чем чаще происходят мелкие покупки, тем быстрее расходуются накопления. Если сократить количество транзакций, деньги перестанут "растворяться", и в накоплении будут оставаться более крупные суммы.
Важен и способ хранения. Когда средства лежат на той же карте, с которой оплачиваются повседневные расходы, возникает эффект доступности.
«Деньги психологически воспринимаются как свободные, поэтому легко тратятся. Разделение денежных потоков — даже на уровне отдельного счета — снижает вероятность спонтанных списаний», — пояснила она.
Кроме того, не стоит забывать об инфляции. Даже за несколько месяцев цены могут измениться, поэтому накопление должно идти с небольшим запасом.
«Если ориентироваться на текущую цену, итоговой суммы не хватит. Придется занимать или отказываться от части планов», — резюмировала Шацкая.
18:32:07 21-05-2026
У соседки пенсия 15 тр. Какие планы???
22:02:05 21-05-2026
Гость (18:32:07 21-05-2026) У соседки пенсия 15 тр. Какие планы??? ... 1. Пустить двух квартирантов. 2. Продать квартиру переехать к детям и жить на проценты от вклада. 3. Найти еще двух одиноких пенсионерок с квартирами, пригласить их жить в свою квартиру, а их квартиры сдать в аренду. 4 Ну и еще один законный способ есть, но про него промолчу по моральным соображениям
22:02:53 21-05-2026
Главный ворос как выжить. Второй, когда нажрутся те, кто такие пенсии или зарплаты позволяет платить, устанавливая себе з/п в миллионы, ещё и воруя всё, что к рукам липнет. Третий, а сколько терпеть-то будем?