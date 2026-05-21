Экономист объяснила, почему крупные расходы становятся проблемой и как правильно копить

По словам Ирины Шацкой, дело не в сумме, а в коротком горизонте подготовки

21 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая в беседе с "Газетой.ру" рассказала, почему даже не самые крупные расходы часто становятся проблемой. Поездка, ремонт или покупка техники вызывают трудности не из-за своей суммы, а из-за того, что времени на подготовку остается мало.

«Основная сложность в том, что доход в течение месяца фиксирован, а обязательные платежи уже распределены. В эту категорию входят аренда, коммунальные услуги, продукты, транспорт и кредиты. Они формируют базовый уровень трат, который нельзя резко сократить без потери качества жизни», — объяснила экономист.

По ее словам, за два-три месяца не работает привычная стратегия "отложить то, что останется", — остатка просто не возникает. Чтобы появилась свободная сумма, ее нужно задать как фиксированную величину и встроить в бюджет наравне с обязательными платежами.

«После этого нужно заняться перераспределением средств. Деньги берутся не из "лишнего", а из переменных трат — доставки, спонтанных покупок, развлечений. Эти расходы незаметны по отдельности, но в сумме дают ощутимый объем. Когда человек ограничивает именно их, он не снижает базовый уровень жизни, а убирает избыточное потребление», — посоветовала Шацкая.

Экономист также обратила внимание на частоту трат. Чем чаще происходят мелкие покупки, тем быстрее расходуются накопления. Если сократить количество транзакций, деньги перестанут "растворяться", и в накоплении будут оставаться более крупные суммы.

Важен и способ хранения. Когда средства лежат на той же карте, с которой оплачиваются повседневные расходы, возникает эффект доступности.

«Деньги психологически воспринимаются как свободные, поэтому легко тратятся. Разделение денежных потоков — даже на уровне отдельного счета — снижает вероятность спонтанных списаний», — пояснила она.

Кроме того, не стоит забывать об инфляции. Даже за несколько месяцев цены могут измениться, поэтому накопление должно идти с небольшим запасом.