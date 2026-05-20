Экономист предложил забавное название цифровой валюты для расчетов за электричество

Специализированные цифровые валюты могут быть полезны в узких нишах, но для массового рынка их целесообразность остается под вопросом

20 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Электричество / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В интервью изданию "Абзац" экономист Александр Разуваев предложил назвать цифровую валюту для оплаты электроэнергии "электроник".

Ранее научные сотрудники Тольяттинского государственного университета и Кабардино-Балкарского государственного университета предложили ввести в России энергорубль — специализированную цифровую валюту для расчетов за электроэнергию, сообщает ТАСС.

«Однажды я задумался о создании "евразийской валюты", но в данном контексте ее можно было бы назвать, например, "электроник". Ведь речь идет об электричестве, а на ум сразу приходят "Электроники" — первый и второй фильмы (речь идет о "Приключениях Электроника")», — поделился он.

Разуваев выразил сомнения в целесообразности создания энергорубля и внедрения любых цифровых валют. По его мнению, переход на такую систему будет сложным из-за технических трудностей.

Кроме того, экономист полагает, что новый платежный инструмент не принесет гражданам значительных преимуществ. Он считает, что существующие банковские услуги полностью удовлетворяют потребности людей.

Ранее amic.ru писал, зачем нужен цифровой рубль России и кому от него будет плохо.