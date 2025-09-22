"Цифровые" зарплаты и пенсии. Зачем нужен цифровой рубль России и кому от него будет плохо

В России перечислена первая зарплата цифровыми рублями. С 1 октября начнется поэтапный перевод "в цифру" выплат пособий и пенсий

С введением в России цифровых счетов и валюты в народе гуляет страшилка о "тотальной слежке" и за гражданином, и за его финансами через будущий цифровой счет. А вот плюсы цифрового рубля (ЦР) видят далеко не все. А они есть. Что такое "цифровой рубль", для чего государство его вводит и что это нововведение даст россиянам, разбирался amic.ru.

Первый пошел

17 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков первым из россиян получил зарплату цифровыми рублями. Народный избранник заявил, что отныне не намерен отказываться от цифровой валюты. Новые финансовые услуги он протестировал, перечислив часть заработка в таком формате на благотворительность. И даже оплатил заказ по QR-коду со своего цифрового счета в одном из московских ресторанов.

Власти заявили, что уже с 1 октября начнутся первые выплаты пособий цифровыми рублями. Конкретные получатели пока не утверждены, но, скорее всего, речь идет о тех, кому положены федеральные пособия: "детские" (единовременное при рождении ребенка, по беременности и родам, ежемесячное до полутора лет), пособия малоимущим семьям, инвалидам, по безработице и пенсионерам.

Следующие на очереди, видимо, – зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений.

Впрочем, власти заявляют, что у гражданина остается право выбора – получать зарплату "в цифре" или по-старому на банковскую карту. К тому же еще не все субъекты экономической деятельности готовы к новому формату расчетов.

Цифровой рубль планируется в течение трех лет поэтапно внедрить во все сферы экономики страны.

Так что же такое "цифровой рубль" и для чего он нужен?

Хранится не в банке, но ничего общего с криптовалютой

Цифровой рубль (ЦР) – это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Они абсолютно равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. С 11 августа этого года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 года №303-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ". Он вводит понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Открытием и обслуживанием цифровых счетов будет заниматься Банк России. То есть оператор платформы цифрового рубля – не коммерческие банки, а Центробанк.



Цифровой рубль хранится в специальном цифровом кошельке на платформе Банка России. Такой кошелек у его владельца может быть только один, и он не будет привязан к какому-либо кредитному учреждению, как пластиковые карты коммерческих банков. Однако доступ к нему можно получить через любое банковское приложение, если оно подключено к системе ЦР. При этом переводы из кошелька проходят не через банки, а напрямую на платформе ЦБ, а банки лишь "окна доступа". Плюс, переводы бесплатны – никаких банковских комиссий.Инициаторы введения ЦР уверяют, что доступ к кошельку не будет зависеть от перебоев с интернетом (если таковые возникнут).

Кстати, у цифрового рубля нет ничего общего с криптовалютой, как считают некоторые. Видимо, заблуждение возникло из-за того, что у каждого ЦР свой уникальный цифровой код, так же как у биткоинов, стейблкоинов и прочих коинов.

Но криптовалюта – это цифровые деньги, которые не выпускаются государством и могут резко меняться в цене. А цифровой рубль равен обычному российскому рублю.

«Цифровой рубль схож с безналичным рублем, просто у каждого цифрового рубля свой уникальный код», – указывает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Еще нюанс. Привычного прямого доступа, например через банкомат, к ЦР и электронному кошельку нет: пластиковые карты для цифрового счета не предусматриваются.

А зачем вообще нужен цифровой рубль?

Скептически в отношении цифрового рубля неожиданно выступил глава принадлежащего на 51% государству Сбербанка Герман Греф:

«Я не понимаю, зачем мне как физическому лицу нужен такой вариант, как банку – тоже. И предприятиям зачем это нужно – я тоже пока не очень хорошо понимаю».

Он отмечает, что нет ни одной функции цифрового рубля, которую нельзя было бы реализовать на базе существующих безналичных платежей. Даже в вопросе контроля государства над денежными операциями граждан гайки уже закручены настолько, что придумать что-то еще более жесткое вряд ли получится.

В Центробанке уверяют: преимущества у цифрового рубля есть. И это:

доступ к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент;

операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам и это снизит издержки на их проведение;

в перспективе – возможность использования без доступа к интернету;

высокий уровень сохранности и безопасности средств;

расширение линейки инновационных продуктов и сервисов;

улучшение условий клиентского обслуживания.

Массовость ЦР и безопасность счета – под вопросом

Впрочем, пока эти плюсы под вопросом. Во-первых, "моментальность" перевода цифрового рубля на другой счет будет, только если у получателя денег тоже есть цифровой кошелек. Если нет – придется сначала перевести деньги с "цифры" на обычную карту, а далее – по старинке.

Рассчитаться в магазине ни онлайн, ни офлайн ЦР россияне пока не могут: торговые сети и маркетплейсы к этой системе еще не подключены. Только к 1 сентября 2026 года к новой системе расчетов должны подключиться торговые компании с выручкой свыше 120 млн рублей в год.

К 1 сентября 2027 года в систему должны влиться все банки с универсальной лицензией и их клиенты – торговые компании с выручкой свыше 30 млн рублей в год.

С 1 сентября 2028 года – банки с базовой лицензией и предприятия торговли с годовой выручкой от 20 до 30 млн рублей.

Во-вторых, безопасность цифрового счета тоже не 100%. Как отметила эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе:

«Киберриски становятся ниже, но все равно сохраняются, поэтому важно всегда проверять человека, которому вы отправляете перевод, и не сообщать никому коды из СМС. Мошенники все равно будут покупать у доверчивых людей доступы к банкам и кошелькам, так что полноценно избежать обмана не получится».

По оценке экспертов, цифровой рубль пока еще менее ликвиден:

«В отличие от депозита, цифровой рубль не приносит процентов. Однако для государства это выгодно, поскольку повышает контроль над налоговыми выплатами и финансовыми операциями», – говорит кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Рута Абрамова.

И, наконец, один из самых серьезных вызовов для ЦР. Эксперты сомневаются, что перевод пенсий на расчеты в цифровых рублях будет успешным.

«Существуют риски того, что пожилые люди не сориентируются, их нужно будет обучать пользоваться цифровым рублем», – продолжила Рута Абрамова.

Планы государства

В первую очередь цифровой рубль полезен государству. Изначально предполагалось, что он будет "подсвечивать" государственные субсидии и отчисления.

По электронным кошелькам, которые будут в единственном экземпляре, легче будет отследить, куда именно направлены средства по тем же госконтрактам, например. Вывести их по "серым" схемам уже не получится. Не это ли противники ЦР называют "тотальной слежкой"?

С 1 января 2026 года все деньги, которые от государства должны получать федеральные бюджетные и автономные учреждения, будут идти к ним именно в цифровых рублях. А еще через год – с 1 января 2027-го – вообще все операции со средствами бюджетной системы России будут проходить только цифровым образом.

Плюс – внедрение ЦР во все области торговли. После этого и мы сможем оценить, насколько полезна и удобна новая система расчетов.