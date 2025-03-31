Экс-начальник бийского Роспотребнадзора получил условный срок за взяточничество

Также его обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей

31 марта 2025, 13:35, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

В Бийске за получение двух взяток осудили бывшего начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что используя служебное положение, с 2019 по 2023 год подсудимый лично и через посредников получил от руководителей коммерческих организаций две взятки. Их общая сумма составила 250 тысяч рублей.

По данным Следкома, фигуранта признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в значительном и крупном размерах"). На его имущество наложили арест.

Суд приговорил экс-руководителя бийского Роспотребнадзора к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

"Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного контроля в сфере исполнения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на срок три года", – уточнили в Следственном комитете.

В законную силу приговор не вступил.



