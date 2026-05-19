Эксперт объяснил, почему полностью запретить VPN в России технически невозможно

Разработчики маскируют трафик под обычный HTTPS, а системы блокировки не могут отличить его без ложных срабатываний

19 мая 2026, 16:45, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Полностью заблокировать саму возможность создания новых VPN-инструментов в России технически невозможно. Об этом "Газете.ру" заявил Алексей Миронов, эксперт в области ИТ и ИИ, ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании "Стахановец".

По его словам, VPN — это не конкретное приложение, а протокол передачи данных с шифрованием.

«Даже если научиться распознавать классические протоколы вроде OpenVPN или WireGuard, разработчики сразу же маскируют трафик под обычный HTTPS. Системы глубокого анализа трафика не могут отличить такой замаскированный VPN от легитимного безопасного соединения без огромного количества ложных срабатываний. А значит, запретить саму возможность создавать новые обходы нельзя», — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что ужесточение блокировок только ускоряет развитие обходных технологий.

«Это классическая гонка вооружений. Уже сейчас активно применяются domain fronting, децентрализованные меш-сети, а также протоколы без единой точки блокировки — V2Ray или Shadowsocks. Давление со стороны регуляторов не останавливает развитие VPN, а, наоборот, заставляет создавать все более изощренные и трудно обнаруживаемые решения», — отметил Миронов.

Полное исчезновение VPN — нереалистичный сценарий, уверен эксперт. Однако массового пользователя ждет не привычное "нажал на кнопку — подключился", а деградация качества.