Эксперт объяснил, почему полностью запретить VPN в России технически невозможно
Разработчики маскируют трафик под обычный HTTPS, а системы блокировки не могут отличить его без ложных срабатываний
19 мая 2026, 16:45, ИА Амител
Полностью заблокировать саму возможность создания новых VPN-инструментов в России технически невозможно. Об этом "Газете.ру" заявил Алексей Миронов, эксперт в области ИТ и ИИ, ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании "Стахановец".
По его словам, VPN — это не конкретное приложение, а протокол передачи данных с шифрованием.
«Даже если научиться распознавать классические протоколы вроде OpenVPN или WireGuard, разработчики сразу же маскируют трафик под обычный HTTPS. Системы глубокого анализа трафика не могут отличить такой замаскированный VPN от легитимного безопасного соединения без огромного количества ложных срабатываний. А значит, запретить саму возможность создавать новые обходы нельзя», — пояснил специалист.
Эксперт подчеркнул, что ужесточение блокировок только ускоряет развитие обходных технологий.
«Это классическая гонка вооружений. Уже сейчас активно применяются domain fronting, децентрализованные меш-сети, а также протоколы без единой точки блокировки — V2Ray или Shadowsocks. Давление со стороны регуляторов не останавливает развитие VPN, а, наоборот, заставляет создавать все более изощренные и трудно обнаруживаемые решения», — отметил Миронов.
Полное исчезновение VPN — нереалистичный сценарий, уверен эксперт. Однако массового пользователя ждет не привычное "нажал на кнопку — подключился", а деградация качества.
«Придется разбираться в сложных конфигурациях, подбирать протоколы и мириться с медленным и нестабильным доступом. Для бизнеса это рост затрат на поддержку защищенных каналов и перестройка IT-инфраструктуры под удаленную работу. Инструмент останется, но станет заметно менее удобным для обычного человека», — резюмировал Миронов.
16:55:40 19-05-2026
Жаль в ГД не в курсе и решили выделить на блокировки ещё 60 млрд
16:56:11 19-05-2026
Уже давно это известно
16:57:12 19-05-2026
Объясните, впн запретить ЗАЧЕМ?
Дроны без впн летают, мнение врагов мы и без впн знаем - к чему это постоянное желание нагадить собственному населению?
17:31:30 19-05-2026
Гость (16:57:12 19-05-2026) Объясните, впн запретить ЗАЧЕМ?Дроны без впн летают, мне... Действительно нужно объяснять?
Так нельзя писать такое, иначе и этот сайт будет доступен только с ВПН.
Примеры из последнего можете погуглить, что случилось с подъездом жилого дома на Украине. Ни один сайт который открывается без ВПН ответа на это вопрос вам не даст или например видео визита президента в Мариуполь.
Вот и все ответы на вопрос "зачем"
Стоит это всё 60 млрд. Конечно стоит
19:08:14 19-05-2026
впн нельзя запретить ))
кто с закупками дружит, без труда найдет процедуры, где объявлены конкурсы на заключение договоров по поставке впн.
к слову многомиллионные контракты.
поэтому бы прекращали этот конявый цирк.
скоро в голос хохот будет
19:28:40 19-05-2026
Покончить с VPN предельно просто,
Свободный к правде предоставив доступ!
03:27:15 20-05-2026
Внести в реестр днс российский прокси. Запретить альтернативу в РФ. и ФСЕ. только интернет в рамках РФ.через Российские дата серверы.
Скорость запроса в разы выше. Так же сделали в Китае, все летает и никому на улицу не охота. Все есть дома.
09:46:23 20-05-2026
Внести Алекс (03:27:15 20-05-2026) Внести в реестр днс российский прокси. Запретить альтернатив... только там доступ ко всему зарубежному получается за два клика
11:34:29 20-05-2026
да все можно запретить на самом деле
не возможно отделить трафик впн от трафика интеренета? отрубить весь интернет пока такого средства будет не найдено да и все