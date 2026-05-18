Эксперт: переход на шестидневку грозит россиянам эмоциональным истощением
Как показывают опросы, даже значительное повышение зарплаты не сделает шестидневку привлекательной для большинства работников
18 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Россияне рискуют столкнуться с профессиональным и эмоциональным выгоранием через три-шесть месяцев после перехода на шестидневную рабочую неделю, предупреждает Валентина Киося, начальник центра карьеры Колледжа мировой экономики и передовых технологий, в интервью "Газете.ru".
Согласно исследованию SuperJob, только один из трех экономически активных граждан готов работать в таком режиме.
Киося утверждает, что шесть рабочих дней в неделю лишат людей времени на восстановление, заботу о семье, здоровье и личностное развитие. Это может привести к усталости, ошибкам, выгоранию и массовым увольнениям. Значительное повышение зарплаты не сделает шестидневку привлекательной для большинства работников — по данным опросов, на нее согласен лишь каждый пятый. Работодатели получат не лояльных сотрудников, а напряженность и текучесть кадров, считает эксперт.
«Дополнительный рабочий день не приносит бизнесу значительного роста производительности. Шестидневка может лишь незначительно увеличить объемы или снизить качество работы. Это повышает риск хронического недосыпания, тревожных расстройств и проблем с сердцем. Мотивация снижается, так как работа воспринимается как обязанность, а не шанс для карьерного роста», — отметила она.
Идея, что шестидневка решит проблему дефицита кадров, иллюзорна, добавила Киося. Такой режим не создает новых сотрудников, а лишь увеличивает нагрузку на занятых. На рынке соискатели при первой возможности уйдут к работодателям с гибким графиком, уверена эксперт. В некоторых сферах, например в образовании, шестидневка применяется, но без компенсации и пересмотра нагрузок она приводит к выгоранию и нехватке специалистов.
В производственной и строительной сферах возможны краткосрочные периоды интенсивной работы, но только с четкими рамками и дополнительной оплатой, говорит Киося. В ретейле шестидневная неделя может применяться перед праздниками, когда растут продажи. Однако в IT, финансах, консалтинге и креативных индустриях такой режим негативно скажется на качестве работы и приведет к уходу квалифицированных сотрудников, предупреждает эксперт. Даже повышение зарплаты на 20–30% не компенсирует потерю свободного времени, заявила Киося.
«Массового перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет из-за дефицита кадров, сопротивления работников и требований трудового законодательства. Трудовой кодекс допускает такой режим, но сверхурочная работа должна быть ограничена и оплачиваться вдвое. Реалистичный сценарий — это редкие исключения для отдельных отраслей в период пиковых нагрузок», — подытожила Киося.
14:09:08 18-05-2026
о как! а когда басню поменяли? вроде говорили все недавно о четырехдневке, а тут оказывается шестидневка маячит.
14:58:01 18-05-2026
Гость (14:09:08 18-05-2026) о как! а когда басню поменяли? вроде говорили все недавно о ... Такого рода "гениальные" экспериментаторские идеи приходят в головы тех кто не стоит днями у станка на заводе или пишет код в офисе но при этом получает на порядки больше зп)
14:11:27 18-05-2026
лучше я по 8 часов отработаю 5 дней чем по 10 отработаю 6 дней. Во втором случае я на седьмой день забухаю и вообще неделю на работу не выйду -забью на на все это
14:18:18 18-05-2026
И физическим истощением тоже грозит.
14:43:18 18-05-2026
А как же учителя и преподаватели годами работают в таком режиме?
15:03:06 18-05-2026
Чучмек (14:43:18 18-05-2026) А как же учителя и преподаватели годами работают в таком реж... никак. у них среди недели второй выходной, помимо вокресенья
07:39:29 19-05-2026
Гость (15:03:06 18-05-2026) никак. у них среди недели второй выходной, помимо вокресенья... практически нет никакого выходного при нехватке кадров.
14:47:32 18-05-2026
Киося прикольная погремуха
15:41:02 18-05-2026
Повышение зп на 20-30%. Вы зп видели? Если от существующих, то это повышение не покроет даже аптеку от переработок? За что?! работать-то? Правы зумеры, что живут сегодняшним днем, все равно никаких перспектив. Не умеешь барыжить или воровать - ни-че-го за всю жизнь не заработаешь в сложившихся условиях
17:08:06 18-05-2026
Даже если значительно поднять з/п - а тратить-то когда? Высыпаться не будешь успевать, не говоря уже про магазины и т.д., поездки на день куда-либо - не вариант тоже. А если дети в семье - тут вообще тушите свет! Будет всплеск преступности молодой, т.к. родитель просто не в состоянии работать неделю и воспитывать чадушек, он их просто не будет видеть. Вырастет количество инфарктов и инсультов, которые и сейчас "молодеют", и что на выходе? Почему один бизнесмен из-за своих интересов взбудоражил всю страну своей долбанутой идеей? Надо его на профилактику в шахту спустить на месяц по такому графику, а потом спросить, какие ощущения у него от жизни.