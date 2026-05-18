Как показывают опросы, даже значительное повышение зарплаты не сделает шестидневку привлекательной для большинства работников

18 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Выгорание на работе / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне рискуют столкнуться с профессиональным и эмоциональным выгоранием через три-шесть месяцев после перехода на шестидневную рабочую неделю, предупреждает Валентина Киося, начальник центра карьеры Колледжа мировой экономики и передовых технологий, в интервью "Газете.ru".

Согласно исследованию SuperJob, только один из трех экономически активных граждан готов работать в таком режиме.

Киося утверждает, что шесть рабочих дней в неделю лишат людей времени на восстановление, заботу о семье, здоровье и личностное развитие. Это может привести к усталости, ошибкам, выгоранию и массовым увольнениям. Значительное повышение зарплаты не сделает шестидневку привлекательной для большинства работников — по данным опросов, на нее согласен лишь каждый пятый. Работодатели получат не лояльных сотрудников, а напряженность и текучесть кадров, считает эксперт.

«Дополнительный рабочий день не приносит бизнесу значительного роста производительности. Шестидневка может лишь незначительно увеличить объемы или снизить качество работы. Это повышает риск хронического недосыпания, тревожных расстройств и проблем с сердцем. Мотивация снижается, так как работа воспринимается как обязанность, а не шанс для карьерного роста», — отметила она.

Идея, что шестидневка решит проблему дефицита кадров, иллюзорна, добавила Киося. Такой режим не создает новых сотрудников, а лишь увеличивает нагрузку на занятых. На рынке соискатели при первой возможности уйдут к работодателям с гибким графиком, уверена эксперт. В некоторых сферах, например в образовании, шестидневка применяется, но без компенсации и пересмотра нагрузок она приводит к выгоранию и нехватке специалистов.

В производственной и строительной сферах возможны краткосрочные периоды интенсивной работы, но только с четкими рамками и дополнительной оплатой, говорит Киося. В ретейле шестидневная неделя может применяться перед праздниками, когда растут продажи. Однако в IT, финансах, консалтинге и креативных индустриях такой режим негативно скажется на качестве работы и приведет к уходу квалифицированных сотрудников, предупреждает эксперт. Даже повышение зарплаты на 20–30% не компенсирует потерю свободного времени, заявила Киося.