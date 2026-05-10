Почему в России растет потребление антидепрессантов и что это значит для здоровья?

Не исключено и злоупотребление психотропными препаратами со стороны врачей

10 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Девушка страдает депрессией / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Продажи антидепрессантов в России за последние три года увеличились более чем в два раза. Однако, несмотря на рост потребления этих препаратов, уровень тревожных расстройств у россиян не снижается. Почему происходит такой парадокс? Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Растущая тревожность и увеличение числа назначений

С каждым годом количество людей, обращающихся к врачам с тревожными расстройствами, возрастает. За последние четыре года число таких пациентов увеличилось на 20%. В ответ на эту тенденцию количество назначаемых антидепрессантов возросло в два раза, а анксиолитиков (транквилизаторов) — на треть. Эксперты объясняют рост объективным фактором: люди стали чаще обращаться за медицинской помощью, а диагностика тревожных расстройств значительно улучшилась. Однако не исключено и злоупотребление психотропными препаратами со стороны врачей.

«Психотропы может выписать любой специалист с дипломом, это позиция номер один. Позиция номер два — антидепрессанты стали трендом. Позиция номер три — наш народ лечится по рекомендации друзей и знакомых, передавая друг другу свои рецепты. И последнее — аптекари с этим прекрасно работают, торгуя этими средствами», — пояснил врач-психиатр и психотерапевт Александр Федорович.

Популярные препараты и их доступность

На российском рынке антидепрессантов лидируют препараты "Ципралекс", "Триттико" и "Велаксин", на долю которых приходится треть всех продаж. Все эти средства отпускаются только по рецепту врача. Среди анксиолитиков наиболее популярным стал "Афобазол", а среди психостимуляторов — "Кортексин", "Цераксон" и "Фенибут".

Тем не менее, несмотря на доступность препаратов, число психических расстройств в стране продолжает расти. Согласно данным сборника "Здравоохранение в России", с 2020 по 2024 год заболеваемость психическими расстройствами увеличилась на 18%.

Тренды и причины роста потребления

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC-pharma, объясняет этот тренд воздействием различных факторов, в том числе пандемии COVID-19, которая привела к экономическим трудностям и ограничениям в жизни людей.

«Во время пандемии многие столкнулись с депрессиями, которые были настолько сильными, что люди были вынуждены обращаться к специалистам. Эта тенденция продолжает развиваться. Сегодня существует много антидепрессантов с минимальными побочными эффектами, что делает их назначение более распространенным», — отмечает Николай Беспалов.

В США, где каждый шестой человек принимает антидепрессанты, наблюдается рост зависимости от этих препаратов. Уже через полгода применения люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. В ответ на эту проблему власти США запустили национальную программу, направленную на снижение потребления антидепрессантов.