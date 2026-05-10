Почему в России растет потребление антидепрессантов и что это значит для здоровья?
Не исключено и злоупотребление психотропными препаратами со стороны врачей
10 мая 2026, 06:50, ИА Амител
Продажи антидепрессантов в России за последние три года увеличились более чем в два раза. Однако, несмотря на рост потребления этих препаратов, уровень тревожных расстройств у россиян не снижается. Почему происходит такой парадокс? Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Растущая тревожность и увеличение числа назначений
С каждым годом количество людей, обращающихся к врачам с тревожными расстройствами, возрастает. За последние четыре года число таких пациентов увеличилось на 20%. В ответ на эту тенденцию количество назначаемых антидепрессантов возросло в два раза, а анксиолитиков (транквилизаторов) — на треть. Эксперты объясняют рост объективным фактором: люди стали чаще обращаться за медицинской помощью, а диагностика тревожных расстройств значительно улучшилась. Однако не исключено и злоупотребление психотропными препаратами со стороны врачей.
«Психотропы может выписать любой специалист с дипломом, это позиция номер один. Позиция номер два — антидепрессанты стали трендом. Позиция номер три — наш народ лечится по рекомендации друзей и знакомых, передавая друг другу свои рецепты. И последнее — аптекари с этим прекрасно работают, торгуя этими средствами», — пояснил врач-психиатр и психотерапевт Александр Федорович.
Популярные препараты и их доступность
На российском рынке антидепрессантов лидируют препараты "Ципралекс", "Триттико" и "Велаксин", на долю которых приходится треть всех продаж. Все эти средства отпускаются только по рецепту врача. Среди анксиолитиков наиболее популярным стал "Афобазол", а среди психостимуляторов — "Кортексин", "Цераксон" и "Фенибут".
Тем не менее, несмотря на доступность препаратов, число психических расстройств в стране продолжает расти. Согласно данным сборника "Здравоохранение в России", с 2020 по 2024 год заболеваемость психическими расстройствами увеличилась на 18%.
Тренды и причины роста потребления
Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC-pharma, объясняет этот тренд воздействием различных факторов, в том числе пандемии COVID-19, которая привела к экономическим трудностям и ограничениям в жизни людей.
«Во время пандемии многие столкнулись с депрессиями, которые были настолько сильными, что люди были вынуждены обращаться к специалистам. Эта тенденция продолжает развиваться. Сегодня существует много антидепрессантов с минимальными побочными эффектами, что делает их назначение более распространенным», — отмечает Николай Беспалов.
В США, где каждый шестой человек принимает антидепрессанты, наблюдается рост зависимости от этих препаратов. Уже через полгода применения люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. В ответ на эту проблему власти США запустили национальную программу, направленную на снижение потребления антидепрессантов.
07:07:27 10-05-2026
Одна из важнейших причин - это действительно хронический стресс! Если раньше у людей была уверенность в завтрашнем дне не только для себя, но и для своих детей, то сегодня...! при Капитализме!?... Нет даже уверенности в сегодняшнем дне!!!
И другая большая причина - надо же кормить Биг Фарму!?... Точнее это им же надо на нас зарабатывать?!...
И не забывайте!
Те кто сегодня в верхних эшелонах власти, они все сплошь и рядом прозападники!!! Спят и видят себя не в России а на западе любимом! Куда отправляют своих детей, и все свои сбережения, летят туда при первой же возможности... От этого и 99% всех решений принимается подсознательно оглядываясь туда!...
А запад давно уже весь на антидепрессантах...!
Вот откуда это лезет к нам!
09:42:18 10-05-2026
Это от лучшей жизни!
10:06:20 10-05-2026
Хорош языком-то чесать! Причина одна - беспросветность жизни простого человека, нищенское существование, рабский труд и полное отсутствие перспектив. Но об этом говорить некомильфо - посему нам в очередной раз расскажут об улучшении диагностики.
10:51:31 10-05-2026
Проблема в том, что взяли пример с западных стран, выписывать антидепрессанты при насморке, у меня спина болит, остеохондроз, вначале прокололи нестероидные, не помогло отравили к психотерапевту, психотерапевт поставил диагноз астенический синдром и назначил антидепрессанты, полгода пропила никакого эффекта, плацебо, бросила, а врач рекомендовал их пить ещё два года, хорошо хоть побочек не было, вот как можно при болях в спине, дегенеративные изменения, выписывать антидепрессанты, психотерапевты сову натянут на глобус чтобы выписать антидепрессанты, в советское время чтобы получить диагноз депрессия не достаточно сказать что у меня настроение плохое, а сейчас достаточно, вот вам и рост, а у антидепрессантов последнего поколения нет доказанной эффективности, вот и назначают на годы по сути плацебо, пейте, хорошо если нет побочек, а если есть, если человек болеет депрессией сегодня ему надо ждать эффекта от антидепрессантов через 3 года, так через три года человек и без антидепрессантов может выйти из депрессии, итог: фарма хорошо зарабатывает.
14:07:30 10-05-2026
Гость (10:51:31 10-05-2026) Проблема в том, что взяли пример с западных стран, выписыват... Я пил старые проверенные антидепрессанты целый год, через три месяца после начала приëма жить стало гораздо веселей!!! 😊
17:44:49 10-05-2026
Сергей😎 (14:07:30 10-05-2026) Я пил старые проверенные антидепрессанты целый год, через тр... Сами гнали или покупали??)))
10:06:41 11-05-2026
гость (17:44:49 10-05-2026) Сами гнали или покупали??)))... Водка помогает!
Хаски ниче так.
16:34:25 10-05-2026
Только они к сожалению лечат симптомы раздражённого мочевого пузыря...
23:55:53 10-05-2026
Всего лишь пихают народ под откос на таблетки,фарма бизнес рулит,первопричины нет и рыть будут могилу