Барнаульские работодатели назвали самые популярные способы поддержки сотрудников

Обучение входит в топ мер поддержки, подарки и корпоративы тоже популярны, а ДМС оплачивают 19% нанимателей

13 апреля 2026, 16:33, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле опросили работодателей и выяснили, какие компенсационные пакеты они предлагают своим сотрудникам. Чаще всего компании инвестируют в развитие персонала: курсы за счет предприятия выбирают 54% организаций. Корпоративное обучение становится базовым стандартом, сообщает SuperJob.

Подарки к праздникам и корпоративные мероприятия занимают второе место — их предоставляют по 47% компаний. Материальную помощь в трудных жизненных ситуациях готовы оказать 41% предприятий. 22% работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на связь и интернет.

Добровольное медицинское страхование оплачивают 19% нанимателей. 11% компаний возмещают затраты на фитнес, 10% дают несколько дополнительных дней к отпуску, а 9% — льготные путевки. Консультации психологов, юристов и финансистов предоставляют 7% работодателей.

Все больше компаний берут на себя ответственность за здоровье сотрудников: не просто лечат, а стараются влиять на образ жизни и предотвращать профессиональное выгорание.