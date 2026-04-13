Барнаульские работодатели назвали самые популярные способы поддержки сотрудников
Обучение входит в топ мер поддержки, подарки и корпоративы тоже популярны, а ДМС оплачивают 19% нанимателей
13 апреля 2026, 16:33, ИА Амител
В Барнауле опросили работодателей и выяснили, какие компенсационные пакеты они предлагают своим сотрудникам. Чаще всего компании инвестируют в развитие персонала: курсы за счет предприятия выбирают 54% организаций. Корпоративное обучение становится базовым стандартом, сообщает SuperJob.
Подарки к праздникам и корпоративные мероприятия занимают второе место — их предоставляют по 47% компаний. Материальную помощь в трудных жизненных ситуациях готовы оказать 41% предприятий. 22% работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на связь и интернет.
Добровольное медицинское страхование оплачивают 19% нанимателей. 11% компаний возмещают затраты на фитнес, 10% дают несколько дополнительных дней к отпуску, а 9% — льготные путевки. Консультации психологов, юристов и финансистов предоставляют 7% работодателей.
Все больше компаний берут на себя ответственность за здоровье сотрудников: не просто лечат, а стараются влиять на образ жизни и предотвращать профессиональное выгорание.
16:47:11 13-04-2026
В настоящее время нужно просто платить зарплату.
17:44:19 13-04-2026
Нам говорят, что таких как мы за забором очередь стоит и в любой момент мы можем поменяться местами. И будем вынуждены смотреть в глаза своим голодным детям.
Тоже кстати неплохо стимулирует и повышает лояльность сотрудников. Тут всё дело в таланте управленца
22:14:48 13-04-2026
Гость (17:44:19 13-04-2026) Нам говорят, что таких как мы за забором очередь стоит и в л... Не-а тут дело в вас, слышал такое один раз в молодости, вышел с планерки, вернулся с заявлением, уволился. Сейчас стабильно раз в 3-4 месяца слышу предложения работы от конкурентов, правда с того времени прошло 12 лет.
05:11:02 14-04-2026
гость (22:14:48 13-04-2026) Не-а тут дело в вас, слышал такое один раз в молодости, выше... компетентный специалист всегда востребован на рынке труда. Проблемы у тех, кто хочет ничего не делать, а денежку получать.
08:42:25 14-04-2026
Гость (05:11:02 14-04-2026) компетентный специалист всегда востребован на рынке труда. П... А еще хотят, чтоб работник - дурак был и верил во всем руководителю, опросы тут нам приводят, а что ж никогда с сайта федерального статистику не приводят?