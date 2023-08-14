Эксперт рассказал о том, почему опасно перепить кваса
Раньше напиток был безалкогольным, а сейчас он слишком сахарный
14 августа 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, почему опасно пить много кваса. Его слова передает радио Sputnik.
Специалист отметил, что старинные технологии производства кваса сильно отличались от современных. Раньше напиток был алкогольным. Сейчас спирта в нем почти нет, но нередко добавляют очень много сахара, что может привести к появлению лишнего веса.
Он также добавил, что кислоты, содержащиеся в квасе, могут раздражать слизистую, поэтому употребление этого напитка лучше ограничить одним стаканом в день после еды.
12:17:21 14-08-2023
Ну да проблема как никогда актуальна, квас этот столько жизней уже загубил
12:20:14 14-08-2023
Что человек с фамилиё "гинзбург" имеет сказать за квас? У нормальных хозяек квас как был сухим или полусухим, так и остался, при примерно 3-5 об.% спирта этилового. А этот дядя вещает за промышленгную бурду, называя её "квасом"... идите, дядя, займитесь мацой и цимесом!
12:21:51 14-08-2023
Кстати, в школе мне физику преподавал Михаил Иосифович Гинзбург... выжидавший срок после работы в ядерном НИИ, чтобы уехать в Израиловку.
13:26:18 14-08-2023
Граждане, даже воды если перепить - может стать плохо. Нет "плохих" продуктов, есть неправильное их количество.