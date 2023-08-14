Эксперт рассказал о том, почему опасно перепить кваса

Раньше напиток был безалкогольным, а сейчас он слишком сахарный

14 августа 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, почему опасно пить много кваса. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что старинные технологии производства кваса сильно отличались от современных. Раньше напиток был алкогольным. Сейчас спирта в нем почти нет, но нередко добавляют очень много сахара, что может привести к появлению лишнего веса.

Он также добавил, что кислоты, содержащиеся в квасе, могут раздражать слизистую, поэтому употребление этого напитка лучше ограничить одним стаканом в день после еды.