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Эксперт рассказал о том, почему опасно перепить кваса

Раньше напиток был безалкогольным, а сейчас он слишком сахарный

14 августа 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, почему опасно пить много кваса. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что старинные технологии производства кваса сильно отличались от современных. Раньше напиток был алкогольным. Сейчас спирта в нем почти нет, но нередко добавляют очень много сахара, что может привести к появлению лишнего веса.

Он также добавил, что кислоты, содержащиеся в квасе, могут раздражать слизистую, поэтому употребление этого напитка лучше ограничить одним стаканом в день после еды. 

Здоровье советы эксперта

Комментарии 4

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Гость

12:17:21 14-08-2023

Ну да проблема как никогда актуальна, квас этот столько жизней уже загубил

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Гость

12:20:14 14-08-2023

Что человек с фамилиё "гинзбург" имеет сказать за квас? У нормальных хозяек квас как был сухим или полусухим, так и остался, при примерно 3-5 об.% спирта этилового. А этот дядя вещает за промышленгную бурду, называя её "квасом"... идите, дядя, займитесь мацой и цимесом!

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Гость

12:21:51 14-08-2023

Кстати, в школе мне физику преподавал Михаил Иосифович Гинзбург... выжидавший срок после работы в ядерном НИИ, чтобы уехать в Израиловку.

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Гость

13:26:18 14-08-2023

Граждане, даже воды если перепить - может стать плохо. Нет "плохих" продуктов, есть неправильное их количество.

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