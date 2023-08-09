Ученые выяснили, что сон помогает бороться с жарой

Сохранить здоровье поможет послеобеденный сон

09 августа 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что послеобеденный сон помогает бороться с жарой. Об этом сообщает журнал The Lancet.

Отмечается, что такие условия негативно влияют на здоровье людей, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Послеобеденный сон позволяет сохранить здоровье и адаптироваться к жаркой погоде. Во время сна организм стабилизирует работу систем и снижает влияние высокой температуры воздуха.