Эксперты рассказал, что лучше не возить, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС
Некоторые вещи при проверке салона и багажника могут стать поводом для более детального осмотра
08 октября 2023, 10:35, ИА Амител
Представители Роскачества рассказали о том, какие предметы лучше не брать с собой в машину, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС. Об этом сообщает RT.
Во-первых, если вы везете с собой нож, стоит убедиться, что он не подходит по критериям под холодное оружие. Также не стоит оставлять его на видном месте. Холодное оружие возить можно только с разрешением. Если его нет, то можно нарваться на крупный штраф и более серьезные последствия.
Также специалисты отмечают, что привлечь внимание инспектора могут дрова и металлолом. Сотрудник может задать вопросы о происхождении этих предметов в автомобиле.
Еще один пункт – спортивный инвентарь, такой как биты и клюшки. Правил для его провоза не существует, но лучше не использовать такие вещи в качестве оружия.
Отмечается, что водитель может отказать в осмотре бардачка, салона и багажника. Тогда сотрудник ДПС, при наличии соответствующих оснований, может произвести досмотр. Его можно проводить только при двух понятых, под запись видеокамеры и ведение протокола.
11:30:12 08-10-2023
И много мяса, с деревни вёз разделанного забитого порося от бабушки, тоже был допрос. А надо было справку с сельсовета брать ))
11:46:59 08-10-2023
Совершенно пустой , безграмотный пост, пример сбора просмотров в комерческих целях
12:38:13 08-10-2023
Спасибо, я как нибудь сам разберусь что мне в своей машине возить
13:24:23 08-10-2023
"при наличии соответствующих оснований" Правда их наличие инспектор определяет сам
15:25:53 08-10-2023
Даже если нож принадлежит к категории х.о.- запрещено его ношение, но не транспортировка! Читайте закон об оружии.
15:54:29 08-10-2023
чего спорить то??? сейчас гайцов на дороге можно увидеть, только когда шишка прилетает... но тогда им не до осмотра/досмотра машин. их задача чтоб шишка быстрее проехала.
10:02:32 09-10-2023
ну если нож нельзя, то что будет если я везу топор и бензопилу - сразу этап на лесоповал? )))