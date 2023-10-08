Эксперты рассказал, что лучше не возить, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС

Некоторые вещи при проверке салона и багажника могут стать поводом для более детального осмотра

08 октября 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Представители Роскачества рассказали о том, какие предметы лучше не брать с собой в машину, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС. Об этом сообщает RT.

Во-первых, если вы везете с собой нож, стоит убедиться, что он не подходит по критериям под холодное оружие. Также не стоит оставлять его на видном месте. Холодное оружие возить можно только с разрешением. Если его нет, то можно нарваться на крупный штраф и более серьезные последствия.

Также специалисты отмечают, что привлечь внимание инспектора могут дрова и металлолом. Сотрудник может задать вопросы о происхождении этих предметов в автомобиле.

Еще один пункт – спортивный инвентарь, такой как биты и клюшки. Правил для его провоза не существует, но лучше не использовать такие вещи в качестве оружия.

Отмечается, что водитель может отказать в осмотре бардачка, салона и багажника. Тогда сотрудник ДПС, при наличии соответствующих оснований, может произвести досмотр. Его можно проводить только при двух понятых, под запись видеокамеры и ведение протокола.