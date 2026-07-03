Главный итог: враг мотора — не смешивание бензина, а его неизвестное происхождение

03 июля 2026, 15:42, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Смешивать бензин разных марок или заправляться топливом от разных производителей не столь страшно, как об этом многие думают, пишет Om1 Омск.

По словам экспертов, опасность представляет не смешивание бензина, а его качество и происхождение. Поэтому рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, соответствующее требованиям производителя автомобиля.

Как пояснил журналу "За рулем" эксперт Юрий Панченко, бензин представляет собой смесь углеводородов и разные виды топлива спокойно смешиваются без образования осадка и химических конфликтов.

Вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов напомнил, что ключевым параметром остается октановое число. Особенно если учесть, что на некоторых заправках его "накручивают" дешевыми присадками.

Эксперты также опровергли мнение, что автомобили разных стран могут по-разному реагировать на смешивание топлива. По их словам, устойчивость двигателя зависит не от страны производства, а от конструкции мотора, степени его форсировки и настроек электроники.

Более того, китайцы, например, часто везут в Россию версии двигателей с чуть меньшей степенью форсировки, потому что "понимают, какое топливо может оказаться в баке", и заранее "готовят мотор к тяжелым условиям".

Главный итог экспертов: враг мотора — не смешивание бензина, а его неизвестное происхождение.

Ранее специалисты рассказали россиянам, что топливо "Евро-2" может убить двигатель. При использовании "Евро-2" интервал замены масла придется сокращать вдвое, иначе велик риск серьезного ремонта.