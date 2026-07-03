Эксперты рассказали, можно ли смешивать бензин разных марок
Главный итог: враг мотора — не смешивание бензина, а его неизвестное происхождение
03 июля 2026, 15:42, ИА Амител
Смешивать бензин разных марок или заправляться топливом от разных производителей не столь страшно, как об этом многие думают, пишет Om1 Омск.
По словам экспертов, опасность представляет не смешивание бензина, а его качество и происхождение. Поэтому рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, соответствующее требованиям производителя автомобиля.
Как пояснил журналу "За рулем" эксперт Юрий Панченко, бензин представляет собой смесь углеводородов и разные виды топлива спокойно смешиваются без образования осадка и химических конфликтов.
Вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов напомнил, что ключевым параметром остается октановое число. Особенно если учесть, что на некоторых заправках его "накручивают" дешевыми присадками.
Эксперты также опровергли мнение, что автомобили разных стран могут по-разному реагировать на смешивание топлива. По их словам, устойчивость двигателя зависит не от страны производства, а от конструкции мотора, степени его форсировки и настроек электроники.
Более того, китайцы, например, часто везут в Россию версии двигателей с чуть меньшей степенью форсировки, потому что "понимают, какое топливо может оказаться в баке", и заранее "готовят мотор к тяжелым условиям".
Главный итог экспертов: враг мотора — не смешивание бензина, а его неизвестное происхождение.
Ранее специалисты рассказали россиянам, что топливо "Евро-2" может убить двигатель. При использовании "Евро-2" интервал замены масла придется сокращать вдвое, иначе велик риск серьезного ремонта.
15:50:31 03-07-2026
ну а теперь, можно и посудачить, кто там без газа замерзает, и на гужевые повозки пересадить.
много еще про что можно, про халифат,. резаную бумагу, да много шапкозакидательских тезисов
16:22:54 03-07-2026
ну в 90 проц. это конечно же шляпа, особенно для авто с2022 г. там ужас а не ТС у них.
16:29:49 03-07-2026
а что сейчас смешивать? Солярку с бензином? В Бийске бензин в наличии всего на двух заправках. Господа власть держащие, что с топливом? Всего два дня назад один большой человек во всех СМИ кричал, в крае проблем с топливом нет и в столицу об этом докладывал. Принцип "ошибаться можно - врать нельзя" в действии!?
18:21:48 03-07-2026
Большой человек, видимо, большой лгун. Интересно, он себе верит? Или глупый?
19:33:09 03-07-2026
Можно, но не нужно ....
07:19:22 04-07-2026
Россия, кстати, единственная нефтеперерабатывающая страна в мире, где дизель стОит дороже бензина, что по-сути абсурд.
09:58:35 04-07-2026
А что смешивать то?! Бензина то в Барнауле нет, если кто-то вдруг еще не в курсе
12:58:41 04-07-2026
Гость (09:58:35 04-07-2026) А что смешивать то?! Бензина то в Барнауле нет, если кто-то ... С утра на 2х заправках по старым ценам видел , невкурсе наверное вы ?
12:54:12 04-07-2026
очередей на перевод авто на газ еще не наблюдается ни кто не в курсе?
12:56:14 04-07-2026
современный авто спокойно приспосабливается к бензину с более низким акантовым числом, датчик детонации да же на ниве уже есть. Китайцы не в счет.там черт ногу сломит что они курят.