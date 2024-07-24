Эксперты выяснили, какую зарплату педагоги могут получать на Алтае. Кому больше?
Максимальный доход указан в вакансиях учителей английского языка и физики
24 июля 2024, 15:20, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали спрос на учителей в Алтайском крае и выяснили, на какую зарплату они могут рассчитывать в этом году.
"Диапазон предлагаемых зарплат, указанных в вакансиях для алтайских педагогов, составил в этом году 34 483 – 57 471 рубль. Максимальный доход на момент мониторинга указан в вакансиях учителя английского языка и учителя физики – от 50 000 рублей на руки", – говорится в исследовании.
Самые "дорогие" вакансии для педагогов, открытые сейчас в Алтайском крае:
- учитель английского языка, от 50 000 рублей на руки;
- учитель физики, от 50 000 рублей на руки;
- учитель начальных классов, от 30 000 до 50 000 рублей на руки;
- педагог русского языка и литературы в 5-8 классы, от 30 000 до 50 000 рублей до вычета налогов.
Ранее сообщили, что на Алтае сильно вырос спрос на педагогов и медиков.
16:33:11 24-07-2024
Забыли написать, что за эту зарплату корячиться надо 24/7 - и то фиг получишь. Ибо это не фиксированная сумма , а нечто фантазийное. Реально же зарплата за полную нагрузку - 20 тысяч. Хотели бы и меньше платить - да закон не позволяет.
08:29:09 25-07-2024
Гость (16:33:11 24-07-2024) Забыли написать, что за эту зарплату корячиться надо 24/7 - ... а что значит 24/7? у нас школы круглосуточно работают?
13:22:51 29-07-2024
я просто не в теме (08:29:09 25-07-2024) а что значит 24/7? у нас школы круглосуточно работают?... Сейчас да, информация от администрации поступает и вечером и очень рано утром, да и родители почему то считают, что учитель в 18 или 19 вечера должен с ними общаться))) А таких очень много, всем же нужен индивидуальный подход, когда в классе 25-30 человек)))
13:29:03 25-07-2024
Про учителей можно уже забывать. Поздно пить боржоми.
16:50:46 25-07-2024
Хорош врать, президент же сказал что 2400000 р. В год получает основное население страны
16:54:22 25-07-2024
Сколько помню учителя да воспитатели всю жизнь плачут что маленькая зарплата, в 2021 году воспитатель в Поспелихе за пол рабочих дня получал 25000 без подработок, у меня ребенок в городе ходил в садик, так там она только больше сидела в телефоне, да на детей возмущалась что долго одеваются детям 4 года, так я бы ей и таких денег не платила
13:21:11 29-07-2024
Гость (16:54:22 25-07-2024) Сколько помню учителя да воспитатели всю жизнь плачут что ма... Сидите дома со своими детьми, если не устраивает муниципальный сад за 3000-4000 руб, где ребенка кормят )))
10:14:51 30-07-2024
Вы сами попробуйте побыть с группой детей ходябы 2 часа.Вы убежите не оглядываясь. Тоже самое и в школе да в остальных учебных заведениях.