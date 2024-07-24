Эксперты выяснили, какую зарплату педагоги могут получать на Алтае. Кому больше?

Максимальный доход указан в вакансиях учителей английского языка и физики

24 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали спрос на учителей в Алтайском крае и выяснили, на какую зарплату они могут рассчитывать в этом году.

"Диапазон предлагаемых зарплат, указанных в вакансиях для алтайских педагогов, составил в этом году 34 483 – 57 471 рубль. Максимальный доход на момент мониторинга указан в вакансиях учителя английского языка и учителя физики – от 50 000 рублей на руки", – говорится в исследовании.

Самые "дорогие" вакансии для педагогов, открытые сейчас в Алтайском крае:

Ранее сообщили, что на Алтае сильно вырос спрос на педагогов и медиков.