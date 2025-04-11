Эксперты выявили нарушения в лечении пациентки, умершей в больнице под Новосибирском

При этом в экспертизе уточняется, что ошибки врачей "не состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки"

11 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Стетоскоп / Фото: unsplash.com

Стали известны результаты экспертизы по делу о смерти 58-летней пациентки в больнице под Новосибирском. Ее дочь требовала с больницы компенсации морального вреда. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Беда произошла 31 декабря 2021 года. В этот день отец сибирячки понял, что заболел коронавирусом, а маме стало плохо через пару дней. В поликлинике дежуривший в праздники врач назначил антибиотики и отправил домой.

5 января пара снова обратилась в больницу, тогда их госпитализировали, даже положили в одну палату. Сибирячка уверяет, что все праздничные дни родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не помогал.

"Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли", – рассказала женщина.

По ее словам, лечили маму от бронхита. 12 января женщине резко стало плохо: началась одышка, упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, 30 января она умерла.

"Мы до сих пор не знаем, в какое именно время мама умерла. В протоколе патологоанатомического исследования указано одно время, в других – другое, есть исправления", – говорит сибирячка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Эксперты выяснили, что были допущены следующие нарушения: несвоевременный перевод в реанимацию (на 1 час 20 минут позже, чем требовалось), ошибки в ведении медицинской документации (к примеру, в протоколе патологоанатомического вскрытия указано время 11:00, хотя время биологической смерти – 15:20). При этом эксперты отметили, что действия врачей не ухудшили состояния пациентки:

"Лечение, проводимое пациентке, не соответствовало схемам, рекомендованным во Временных методических рекомендациях "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". Однако в целом лечение проводилось верно в связи с установленными диагнозами. Дефекты, допущенные при оказании медицинской помощи, не состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки".

Дочь женщины уже потребовала проведения новой экспертизы.