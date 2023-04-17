Минцифры: оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" сейчас нет

В ведомстве заявили, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не сказано, что повестки будут направляться через сервис — способы направления повесток ещё должно установить правительство

17 апреля 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минцифры

Пока оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет. Как сообщает РБК, об этом заявили в Минцифры.

"В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через “Госуслуги”. Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят", – заявили в ведомстве.

Напомним, что 11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры заявляли, что закон не затронет текущий весенний призыв.

Сегодня, 17 апреля, военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги" начнётся уже во время весеннего призыва. Он отметил, что в тестовом режиме оповещения граждан о явке в военкоматы также будут рассылать через СМС-сообщения и в телефонном режиме.