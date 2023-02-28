Как изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением?

Теперь тот, кто едет по кругу, не всегда будет главным

28 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правила проезда перекрёстка с круговым движением изменятся в России с 1 марта 2023 года. Теперь автомобили, которые уже движутся по кругу, будут главными, однако не всегда. Что это за частности, которые следует знать водителям, чтобы не попасть в аварию на "кольце", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменились правила проезда кольцевого перекрёстка?

Ещё сегодня водитель, который въезжает на перекрёсток с круговым движением, должен уступить дорогу тем, кто уже двигается по кругу.

Однако с 1 марта пункт 13.11 (1) новой редакции ПДД эти принципы движения по кольцу уточнил. Кольцо по-прежнему будет являться приоритетным направлением, если перед въездом на него стоят знаки "Уступи дорогу", "Движение без остановки запрещено", "Конец главной дороги" либо же нет никаких знаков, кроме 4.3 (обозначает само круговое движение).

Однако если подъезд к кольцу будет обозначен главной дорогой, уступать должны будут те, кто уже движутся по кольцу. Для них приоритетность проезда будет определяться знаками или разметкой, пишет Autonews.

Проще говоря, круг всегда будет считаться главным, если не установлено иных знаков приоритета. Если же знаков никаких нет, то едем по старинке – кто по кругу, тот и главный.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил проезда таких перекрёстков?

Если водитель на перекрёстке с круговым движением не уступил дорогу тому, кто уже ехал по кругу (а у него было преимущество), нарушителю выпишут штраф в размере одной тысячи рублей (ст. 12.13 КоАП РФ).

Если будет нарушено требование знаков или разметки при движении по кругу, например, перестроились через сплошную, разделяющую попутные полосы, или перестроились не из нужного (крайнего правого) положения, то наказание мягче – предупреждение или штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ).

Самое серьёзное наказание предусмотрено за движение "против шерсти" – поехали на таком перекрёстке по часовой стрелке, готовьте пять тысяч рублей. И это в лучшем случае, так как статья 12.15 КоАП РФ предусматривает за такие "шалости" даже лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.