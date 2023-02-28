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Как изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением?

Теперь тот, кто едет по кругу, не всегда будет главным

28 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правила проезда перекрёстка с круговым движением изменятся в России с 1 марта 2023 года. Теперь автомобили, которые уже движутся по кругу, будут главными, однако не всегда. Что это за частности, которые следует знать водителям, чтобы не попасть в аварию на "кольце", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменились правила проезда кольцевого перекрёстка?

Ещё сегодня водитель, который въезжает на перекрёсток с круговым движением, должен уступить дорогу тем, кто уже двигается по кругу.

Однако с 1 марта пункт 13.11 (1) новой редакции ПДД эти принципы движения по кольцу уточнил. Кольцо по-прежнему будет являться приоритетным направлением, если перед въездом на него стоят знаки "Уступи дорогу", "Движение без остановки запрещено", "Конец главной дороги" либо же нет никаких знаков, кроме 4.3 (обозначает само круговое движение).

Однако если подъезд к кольцу будет обозначен главной дорогой, уступать должны будут те, кто уже движутся по кольцу. Для них приоритетность проезда будет определяться знаками или разметкой, пишет Autonews.

Проще говоря, круг всегда будет считаться главным, если не установлено иных знаков приоритета. Если же знаков никаких нет, то едем по старинке – кто по кругу, тот и главный.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил проезда таких перекрёстков?

Если водитель на перекрёстке с круговым движением не уступил дорогу тому, кто уже ехал по кругу (а у него было преимущество), нарушителю выпишут штраф в размере одной тысячи рублей (ст. 12.13 КоАП РФ).

Если будет нарушено требование знаков или разметки при движении по кругу, например, перестроились через сплошную, разделяющую попутные полосы, или перестроились не из нужного (крайнего правого) положения, то наказание мягче – предупреждение или штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ).

Самое серьёзное наказание предусмотрено за движение "против шерсти" – поехали на таком перекрёстке по часовой стрелке, готовьте пять тысяч рублей. И это в лучшем случае, так как статья 12.15 КоАП РФ предусматривает за такие "шалости" даже лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Комментарии 17

  • ЗАДОЛБАЛИ!!Нововведения вносят путаницу! Все против водителя-больше содрать денег!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • зачем????
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Опять мозги пудрят?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зачем???? ====== Чтобы было больше ДТП и, соответственно, больше работы "жестянщикам", а они, видать хорошо делятся с кем надо)))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Только все привыкли нет на тебе дурдом!!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько можно придумывать дурацкие законы??? Было удобное правило: кто на бублике - тот и главный. Лучшее - враг хорошего!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Если есть мозги -правила упрощаются, если мозгов нет - то все становится сложнее и запутанее.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Да вроде так и было... Смотри на знаки..
    01 марта, Гость   Ответить
  • В чём правда Брат ?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Всё делают для того, чтобы мы продали свои автомобили и пересели на автобусы,метро или крайний случай Карл или таксо. Просто объявлена война автомобилистам. Такое Правительство пора менять
    01 марта, Гость   Ответить
  • Невероятная дуристика!
    01 марта, Гость   Ответить
  • И когда это закончится и кто остановит эту вакханалию.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Простите, а собственно, ничего и не изменилось)))
    01 марта, Гость   Ответить
  • Прежде чем вводить смуту разберитесь. Вме так и было, просто не было прописано. У нас во Владивостоке таких колец несколько и ездят там (по якобы нововведениям ) уже лет 20. Потому что знаки висят
    01 марта, Гость   Ответить
  • Чем чаще изменения - тем больше аварий! ПДД должны изменяться также, как и Конституция страны! То есть очень редко!!!
    01 марта, Гость   Ответить
  • За 35 лет только хуже стало
    01 марта, Гость   Ответить
  • "Однако если подъезд к кольцу будет обозначен главной дорогой, уступать должны будут те, кто уже движутся по кольцу" то есть знак "уступи дорогу" нужно еще на самом кольце поставить? при его пересечении с главной дорогой, откуда народ въезжает, которого пропускать теперь надо. вот для примера наше кольцо Малахова / Антона Петрова. Заехал ты на кольцо с Петрова, и стоишь ждешь всех, кто с Малахова въезжает?
    01 марта, Гость   Ответить
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