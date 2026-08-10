Среди мальчиков в июле появились Корней и Парамон

10 августа 2026, 19:45, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

Стало известно, какие имена чаще всего выбирали родители для малышей, родившихся в Алтайском крае в июле, рассказали в управлении юстиции Алтайского края.

Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Артем и Александр. Девочек чаще всего называли София, Анна и Валерия.

При этом некоторые родители предпочли более редкие и необычные варианты. Среди мальчиков в июле появились Демьян, Елизар, Корней и Парамон, а среди девочек — Алисия, Леона, Хлоя и Элиса.