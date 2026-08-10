Елизар и Хлоя. Известны самые популярные и редкие имена малышей июля в Алтайском крае
Среди мальчиков в июле появились Корней и Парамон
10 августа 2026, 19:45, ИА Амител
Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru
Стало известно, какие имена чаще всего выбирали родители для малышей, родившихся в Алтайском крае в июле, рассказали в управлении юстиции Алтайского края.
Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Артем и Александр. Девочек чаще всего называли София, Анна и Валерия.
При этом некоторые родители предпочли более редкие и необычные варианты. Среди мальчиков в июле появились Демьян, Елизар, Корней и Парамон, а среди девочек — Алисия, Леона, Хлоя и Элиса.
20:58:53 10-08-2026
удивляюсь, как я старшего сына Ленньером не назвал.
хорошо. что ума хватило.
Илье - то невдомек - по какому тонкому льду прошел.
если у меня кот был с именем - турецкий, как в большом куше.
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