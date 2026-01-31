Названо самое популярное имя для новорожденных в России

Среди женских безоговорочный лидер — София

В январе текущего года наиболее востребованным именем для новорожденных девочек в России стало имя София, а среди мужских имен первенство держит Михаил, сообщает РИА Новости.

По сведениям ЗАГС, с начала этого года свыше 1,4 тысячи новорожденных россиянок получили имя София. Помимо этого, в первую пятерку наиболее популярных имен для девочек также вошли Ева, Анна, Варвара и Василиса.

Что касается выбора имен для мальчиков, рожденных в январе, то здесь лидирующую позицию занимает имя Михаил: около двух тысяч новорожденных были названы именно так. В пятерку самых распространенных мужских имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей.