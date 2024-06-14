Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия мошенникам

Ежедневно компания блокирует миллионы вредоносных СМС и вызовов

14 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KLZmV

Смартфон. Трафик. СМС / Фото: Tele2

Tele2* перешла на российскую систему для защиты СМС-трафика. Теперь компания использует SMS FW* от X-Labs*. Он дополняет модуль для анализа голосового трафика от того же поставщика. Благодаря возможности одновременно анализировать два потока данных, Tele2 усилила защиту клиентов. Ежедневно компания блокирует около 1,2 млн мошеннических СМС и 1 млн несанкционированных вызовов.

Использование технологического решения X-Labs помогает выполнить стратегический план 2023-2024 годов по переходу на российские продукты для анализа трафика в реальном времени и борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

Российский модуль для анализа СМС-сообщений помогает блокировать нежелательные рассылки. Благодаря чему Tele2 ежесуточно успешно сдерживает более миллиона несанкционированных сообщений.

"Сочетая два решения одного вендора, мы развиваем комплексный подход для предотвращения мошенничества и социальной инженерии в сторону своих абонентов. Новое решение дает не только уход от технологической зависимости от иностранных разработчиков, но и развитие собственной экспертизы в данном направлении. А это важный фактор устойчивости операторов в текущих условиях", – говорит руководитель департамента гарантирования доходов и противодействия телекоммуникационному мошенничеству в Tele2 Жанна Бурцева.Хотя мессенджеры и стали популярными, люди все еще используют короткие сообщения для общения и решения деловых вопросов. Поэтому мошенники продолжают рассылать СМС с целью обмана и кражи личных данных.

Чтобы обезопасить абонентов, Tele2 ранее использовала модуль X-Labs для проверки голосового трафика. Это помогло компании соответствовать требованиям ФЗ-319 и присоединиться к госсистеме "Антифрод". Она проверяет и блокирует мошеннические звонки с поддельными номерами, которые притворяются операторами связи, госорганами и финансовыми учреждениями.

Каждый день блокируют около миллиона таких звонков, а во время повышенной активности мошенников – до полутора миллионов.

Благодаря разработке Tele2 улучшила защиту своих клиентов и предлагает операторам связи РФ верификацию голосовых вызовов. Поскольку мошенничество часто затрагивает СМС- и голосовой трафик, анализ обоих потоков данных помогает создать более надежную систему безопасности.

* Tele2 ("Теле2"); SMS FW ("ЭсЭмЭс ЭфДаблъю"); X-Labs (Икс-Лабс")

Tele2

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