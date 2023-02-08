Ещё два новых землетрясения произошли в Турции

Число погибших в результате природного катаклизма приближается к 7 тысячам, а пострадавших уже более 38 тысяч

08 февраля 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На юго-востоке Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Также землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Так, первый толчок произошёл в районе Гёксун в провинции Кахраманмараш, на глубине 9 км. Второй зафиксировали в 10:48 по местному времени в 85 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегает на глубине 40 километров.

Тем временем число погибших и пострадавших продолжает расти. Согласно последним данным, жертвами стали 6957 человек, получили ранения 38 224.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. В последний раз землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Турции, в 58 километрах от Кахраманмараша, который больше всех пострадал от катаклизма.