Еще один салон цветочной сети "Дом Цветков" открывается на Змеиногорском тракте

Рассказываем, когда состоится открытие и что интересного там можно купить

28 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K5h5s

Цветочный магазин / Фото: freepik.com

Современные красивые букеты, продвинутая флористика, горшечные растения со всего мира и оригинальные предметы интерьера для дома ­– все это цветочный салон "Дом Цветков", который уже в эту субботу, 30 сентября 2023 года, откроют в Барнауле.

Где откроют новый "Дом Цветков"?

На Змеиногорском тракте, 104п/1, в ТЦ "Гора". Это будет восьмой салон в Барнауле, а по всей сети их уже 33.

"Дом Цветков" есть во многих городах и районных центрах Алтайского края, Республики Алтай, а также в Новосибирской области.

Какой у него график работы?

Салон будет работать круглосуточно. Доставка тоже будет 24/7. Так что получить свой самый лучший букет в отдаленные районы, такие как пос. Южный и с. Лебяжье, будет еще быстрее.

Что там можно купить?

Ассортимент салонов "Дом Цветков" включает:

готовые букеты;

композиции;

цветы поштучно;

горшечные растения;

сувениры;

подарки;

предметы уникального декора для дома;

большое количество упаковочных материалов.

Кстати, цветы всегда свежие, их поставляют два раза в неделю.

















Цветы / Фото: "Дом Цветков"

А акции есть?

Конечно есть. В "Доме Цветков" действует программа лояльности для постоянных и новых клиентов:

ежедневные скидки и акции;

скидка 20% на горшечные растения;

скидка 20% на декор для дома;

скидки на готовые букеты и композиции;

приятные бонусы для подписчиков в социальных сетях "Дом Цветков";

бесплатная доставка.

Скидки бессрочные.

Для цветов не нужен повод, дарите их каждый день и радуйте своих близких.

Телефон для заказов +7 (3852) 69-26-27

WhatsApp +7 (902) 143-26-27

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