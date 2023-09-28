Еще один салон цветочной сети "Дом Цветков" открывается на Змеиногорском тракте
Рассказываем, когда состоится открытие и что интересного там можно купить
28 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K5h5s
Современные красивые букеты, продвинутая флористика, горшечные растения со всего мира и оригинальные предметы интерьера для дома – все это цветочный салон "Дом Цветков", который уже в эту субботу, 30 сентября 2023 года, откроют в Барнауле.
Где откроют новый "Дом Цветков"?
На Змеиногорском тракте, 104п/1, в ТЦ "Гора". Это будет восьмой салон в Барнауле, а по всей сети их уже 33.
"Дом Цветков" есть во многих городах и районных центрах Алтайского края, Республики Алтай, а также в Новосибирской области.
Какой у него график работы?
Салон будет работать круглосуточно. Доставка тоже будет 24/7. Так что получить свой самый лучший букет в отдаленные районы, такие как пос. Южный и с. Лебяжье, будет еще быстрее.
Что там можно купить?
Ассортимент салонов "Дом Цветков" включает:
- готовые букеты;
- композиции;
- цветы поштучно;
- горшечные растения;
- сувениры;
- подарки;
- предметы уникального декора для дома;
- большое количество упаковочных материалов.
Кстати, цветы всегда свежие, их поставляют два раза в неделю.
А акции есть?
Конечно есть. В "Доме Цветков" действует программа лояльности для постоянных и новых клиентов:
- ежедневные скидки и акции;
- скидка 20% на горшечные растения;
- скидка 20% на декор для дома;
- скидки на готовые букеты и композиции;
- приятные бонусы для подписчиков в социальных сетях "Дом Цветков";
- бесплатная доставка.
Скидки бессрочные.
Для цветов не нужен повод, дарите их каждый день и радуйте своих близких.
Телефон для заказов +7 (3852) 69-26-27
WhatsApp +7 (902) 143-26-27
Сайт
"Вконтакте"
Телеграм-канал
ИП Воронов Никита Евгеньевич
(ОГРНИП 316222500131158)
Комментарии в эфире