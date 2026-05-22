Если есть в подъезде пачка сигарет. В Барнауле нашли необычный дом с табачным декором

Видео с необычным дизайн-решением дома завирусилось в соцсетях

22 мая 2026, 07:00, ИА Амител

"Табачный" подъезд Барнаула / Фото: amic.ru

В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик блогера Яны из Барнаула, которая обнаружила в городе необычную локацию. Здесь стены одного старенького подъезда снизу доверху покрыты плотным слоем пачек из-под сигарет. Корреспонденты amic.ru лично отправились на место, чтобы своими глазами увидеть этот арт-объект, пока его не уничтожило время.

Табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме. По этическим соображениям и ради безопасности жильцов мы не раскрываем его адрес. Тем более что судьба здания уже предрешена — старая двухэтажка официально признана аварийной и в обозримом будущем пойдет под снос.

Точной истории создания сигаретной мозаики нет. Местная жительница рассказала, что украшать стены начали еще в 70-х годах прошлого века, пишет ngs22. По ее словам, автор уникального оформления уже давно не проживает в этом доме. В комментариях к видео же отмечают, что участвовали трое человек, а пачки собирали всем подъездом.

В любом случае необычный интерьер вызвал бурное обсуждение в Сети, а барнаульцы сразу принялись шутить:

"Сколько легких было потрачено на этот ремонт, он просто бесценен!"

"Коллекция явно вышла из-под контроля".

"Заодно и стены утеплили".

"Лучший пример дружного сообщества, раз собирали всем домом".

Как выглядит этот необычный "табачный" музей изнутри — смотрите в нашей фотоленте.

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