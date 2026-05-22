Если есть в подъезде пачка сигарет. В Барнауле нашли необычный дом с табачным декором
Видео с необычным дизайн-решением дома завирусилось в соцсетях
22 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик блогера Яны из Барнаула, которая обнаружила в городе необычную локацию. Здесь стены одного старенького подъезда снизу доверху покрыты плотным слоем пачек из-под сигарет. Корреспонденты amic.ru лично отправились на место, чтобы своими глазами увидеть этот арт-объект, пока его не уничтожило время.
Табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме. По этическим соображениям и ради безопасности жильцов мы не раскрываем его адрес. Тем более что судьба здания уже предрешена — старая двухэтажка официально признана аварийной и в обозримом будущем пойдет под снос.
Точной истории создания сигаретной мозаики нет. Местная жительница рассказала, что украшать стены начали еще в 70-х годах прошлого века, пишет ngs22. По ее словам, автор уникального оформления уже давно не проживает в этом доме. В комментариях к видео же отмечают, что участвовали трое человек, а пачки собирали всем подъездом.
В любом случае необычный интерьер вызвал бурное обсуждение в Сети, а барнаульцы сразу принялись шутить:
"Сколько легких было потрачено на этот ремонт, он просто бесценен!"
"Коллекция явно вышла из-под контроля".
"Заодно и стены утеплили".
"Лучший пример дружного сообщества, раз собирали всем домом".
Как выглядит этот необычный "табачный" музей изнутри — смотрите в нашей фотоленте.
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07:12:18 22-05-2026
Не заценю: мультяшные персонажи и пачки из-под сигарет рядом... Так себе креатив.
07:17:28 22-05-2026
Вот это трэш...
07:26:00 22-05-2026
Многоэтажка для тараканов.
В 90-е у каждого второго такие стенки дома были
07:40:02 22-05-2026
Гость (07:26:00 22-05-2026) Многоэтажка для тараканов.В 90-е у каждого второго такие... а в 70-80,такие выставки+набор пустых бутылок, но красивых, в каждой югославско стенке, в,, баре".
07:37:46 22-05-2026
а по мне так нормально.
лучше, чем реклама спа-салонов, сантехников и примем в дар.
голосуй за.., если не думать о будущем.
10:12:28 22-05-2026
за креатив. (07:37:46 22-05-2026) а по мне так нормально.лучше, чем реклама спа-салонов, с... Ну если вспомнить рекламу ВТБ, которые опошлили классиков, а теперь эта безнаказанность привела их к использованию чистой детской песенки "учат в школе" для обогащения капиталистов за счет простых граждан, глумление над детсвом и государственным детским хором им скорее всего дорого выйдет. Ну-с посмотрим. Для меня этот подъезд и реклама ВТБ - на одном уровне! Пошло, мерзко.
08:08:50 22-05-2026
хорошо должно гореть
08:40:44 22-05-2026
Тюремно-больничное творчество
10:20:50 22-05-2026
Гость (08:40:44 22-05-2026) Тюремно-больничное творчество... в вашем подьезде сегодня-Суриков, Верещагин, Серов и Репин?
или каждый день Малевич?
вместо двери-чёрный квадрат?
10:47:19 22-05-2026
В нашем подьезде подъезд.
09:33:35 22-05-2026
Видео завирусился.
10:02:49 22-05-2026
какая мурзость....
10:23:00 22-05-2026
Гость (10:02:49 22-05-2026) какая мурзость....... в вашем доме-кошечки..
10:44:09 22-05-2026
я хотел написать мерзость...