Продукция была произведена легально, однако ее владельцы не учли перемен в законодательстве

19 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупный табачный дистрибьютор "ТД "Время" лишился огромной партии сигарет, хранившихся на барнаульском складе на улице Ярных. Больше 328 тысяч пачек табачных изделий отправились на уничтожение из-за ошибок, допущенных при хранении товара. Соответствующее решение принял арбитражный суд Алтайского края.

С иском о привлечении дистрибьютора к административной ответственности обратилось межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по СФО. А привела к появлению иска работа полиции: еще в ноябре 2024 года правоохранители обнаружили на складе компании на улице Ярных огромное количество сигарет, часть которых не была введена в оборот, а часть — из него выведена. О чем сотрудники МВД и оповестили Росалкогольтабакконтроль.

Ввод в оборот означает следующее: маркировка пачки сигарет в системе "Честный знак" не была активирована. "Выход из оборота" означает, что у товара истек срок годности.ТД "Время" — давний партнер табачного производителя "Пэппэлл", который и изготовил "спорные" сигареты. Так что контрафактом товар не был, а внимание правоохранителей и надзорных органов привлек по другим причинам.

В марте 2024 года вступили в силу новые нормы законодательства: с этого времени хранить табачную продукцию до ее активации в системе "Честный знак" может только ее производитель. Другого "хранителя" ждет административная ответственность. Для "ТД "Время", согласно требованиям Росалкогольтабакконтроля, это могла стать часть 1 статьи 14.67 КоАП РФ, карающая за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Она предусматривает штраф, размер которого может дойти до миллиона рублей.

Изъятые сигареты отправились к АО "Росспиртпром": организации, ответственной за хранение и, при необходимости, уничтожение незаконной алкогольной и табачной продукции в России.

Всего на склад в Барнауле от "Пэппэлл" поступило 3,5 миллиона упаковок различных табачных изделий. Как сказано в решении суда, директор по продажам Алтайского края ООО "ТД "Время" пояснил полиции: о судьбе более двух миллионов пачек из этого массива он и вовсе не располагает сведениями. Еще порядка миллиона пачек все же ввели в оборот.

Разбирательство продлилось с октября 2025 года по апрель 2026 года. А само предполагаемое — и доказанное — правонарушение, за которое надзорные органы пытались наказать "ТД "Время" и вовсе произошло еще в 2024 году. Что в итоге и помогло компании: на момент рассмотрения дела попросту истек срок давности привлечения к административной ответственности.

А вот изъятые сигареты (а также сигариллы и другая продукция) к "ТД "Время" так и не вернулись. Компания слишком поздно предоставила документы, подтверждающие легальность товара: спустя год, после того как ее изъяли.

«Изъятая у общества табачная продукция не подлежит возврату и должна быть направлена на уничтожение», — вынес вердикт арбитражный суд.

Напомним, в марте 2026 года заместитель председателя Всемирного русского народного собора и руководитель движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил запретить продажу сигарет после девяти часов вечера. По мнению общественника, это поможет защитить молодежь от вредного воздействия табака и снизит общий уровень курения.