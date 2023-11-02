ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию

Для тех регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", нововведение не является актуальным

02 ноября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что переход на дифференцированные тарифы позволит бороться с серым майнингом. Как сообщает РИА Новости, ведомство пообещало контролировать ситуацию с тарифами на электричество в тех регионах России, где будут внедрять нововведение.

В ФАС подчеркнули, что для обычных граждан тарифы будут устанавливаться с учетом ограничения предельного уровня. При этом конечную стоимость будут утверждать региональные органы. Сам переход позволит снизить перекрестное субсидирование, а также позволит бороться с занимающимися серым майнингом.

При этом для тех регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", нововведение не является актуальным.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования.