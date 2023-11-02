ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию
Для тех регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", нововведение не является актуальным
02 ноября 2023, 20:59, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что переход на дифференцированные тарифы позволит бороться с серым майнингом. Как сообщает РИА Новости, ведомство пообещало контролировать ситуацию с тарифами на электричество в тех регионах России, где будут внедрять нововведение.
В ФАС подчеркнули, что для обычных граждан тарифы будут устанавливаться с учетом ограничения предельного уровня. При этом конечную стоимость будут утверждать региональные органы. Сам переход позволит снизить перекрестное субсидирование, а также позволит бороться с занимающимися серым майнингом.
При этом для тех регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", нововведение не является актуальным.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования.
22:32:39 02-11-2023
Это уже становится похожим на откровенный грабеж...
10:03:54 03-11-2023
... (22:32:39 02-11-2023) Это уже становится похожим на откровенный грабеж... ... Это уже давно грабеж.
10:14:24 03-11-2023
Рассказывали, что а Казахстане тариф 1,5 руб. на наши деньги. Причем они импортируют электричество из России. Как так?
12:56:15 03-11-2023
А им какая разница как я трачу электричество!? Я за него плачу! Значит оно моё!!! Или я что-то пропустил и у нас уже Капитализм сменился Социализмом!?
19:00:50 03-11-2023
Гость (12:56:15 03-11-2023) А им какая разница как я трачу электричество!? Я за него пла... Именно потому, что капитализм. Как всем известно, капитал стремится к максимальной прибыли и готов ради неё на любое преступление.
20:53:50 03-11-2023
Во твари придумали чтобы ограничить электропотребление внутри страны и гнать побольше по дешевке за рубеж и тем самым уничтожать возможность развития народа и страны потреблением дешевой в необходимом количестве электроэнергии.
20:57:45 03-11-2023
С позволения Путина очередная форма грабежа граждан во благо мирового глобализма. А кричат на западе на западе тарифы растут а сами твари под этой маскировкой увеличивают внутри страны лишая народ дешевой электроэнергии.
21:00:37 03-11-2023
Во мрази вместо того чтобы понижать тарифы на все что у нас в России имеется, что экономически обоснованно, придумали изуверскую форму повышения тарифа с народа.