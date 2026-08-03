ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore

Компания не исполнила предупреждение ведомства

03 августа 2026, 22:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple. Причиной стали нарушения требований по предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS, пишет РИА Новости.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС уже выносила Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для отечественных поисковых систем и начать исполнять закон о предустановке российских программ, однако компания не отреагировала должным образом.