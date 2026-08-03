НОВОСТИОбщество

ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore

Компания не исполнила предупреждение ведомства

03 августа 2026, 22:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple. Причиной стали нарушения требований по предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS, пишет РИА Новости.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС уже выносила Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для отечественных поисковых систем и начать исполнять закон о предустановке российских программ, однако компания не отреагировала должным образом.

ВК / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 13

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Гость

22:54:11 03-08-2026

А какой смысл Эпплу устанавливать шпионское ПО, исключенное из гугл и эппл плея.

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Гость

10:08:22 04-08-2026

Гость (22:54:11 03-08-2026) А какой смысл Эпплу устанавливать шпионское ПО, исключенное ... ЭЭПППл признал шпиона в Максе?) может как-то полегче,"приложение иноагент" к примеру.

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Гость

23:21:46 03-08-2026

Всё больше и больше их уважаю

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Гость

08:04:22 04-08-2026

Гость (23:21:46 03-08-2026) Всё больше и больше их уважаю... Вы уважаете "цензоров"," свободных и демократических"? ) Это хорошо когда зажимают?)

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Гость

08:19:48 04-08-2026

Гость (08:04:22 04-08-2026) Вы уважаете "цензоров"," свободных и демократических"? ) Это... Это же "хорошие" зажиматели иностранные. Не то что наши местные.

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Гость

11:03:00 04-08-2026

Гость (08:19:48 04-08-2026) Это же "хорошие" зажиматели иностранные. Не то что наши мест... Те,иностранные, свежи как воздух гор и намерения у них чисты как светлое утреннее небо ))

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Гость

11:21:16 04-08-2026

Гость (11:03:00 04-08-2026) Те,иностранные, свежи как воздух гор и намерения у них чисты... Я не в курсе. Задайте этот вопрос гостю от 23:21. Он вам может быть сумеет ответить почему ему одни цензоры ближе и приятнее чем другие.

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Гость

11:44:50 04-08-2026

Гость (11:21:16 04-08-2026) Я не в курсе. Задайте этот вопрос гостю от 23:21. Он вам мож... Он в паутине тлетворного влияния Запада.

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Гость

08:06:46 04-08-2026

Гость (23:21:46 03-08-2026) Всё больше и больше их уважаю... Диктат -это то, что нужно?

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Mike

00:43:26 04-08-2026

Пора запретить айфоны

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Гость

07:28:53 04-08-2026

Mike (00:43:26 04-08-2026) Пора запретить айфоны... Купи, потом призывай

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Гость

07:32:57 04-08-2026

А они смешные. Я не про Apple.

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Гость

08:49:47 04-08-2026

Гость (07:32:57 04-08-2026) А они смешные. Я не про Apple.... Да,гегемона надо уважать.Он не смешной.

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