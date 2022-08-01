И дождь нипочём. Как в Барнауле стартовал турнир по футболу памяти Геннадия Смертина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Открытие детского турнира по футболу, посвящённого памяти алтайского тренера Геннадия Смертина, прошло 1 августа в Барнауле. В соревнованиях принимают участие более 100 юных футболистов, это представители восьми команд: Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина из Москвы, Воронежа, Владивостока, Барнаула, Республики Дагестан, а также спортивной школы «Бердск», футбольного клуба «Новосибирск», футбольного клуба «Алтай». Матчи традиционно будут проходить на стадионе в Парке спорта Алексея Смертина с 2 по 5 августа.

На торжественной церемонии присутствовали губернатор края Виктор Томенко, член правления футбольного клуба «Динамо-Москва» Сергей Жданкин, ветеран команды «Динамо-Барнаул» Валерий Белозерский, а также семья Геннадия Смертина: супруга Антонина Васильевна и его сыновья Алексей и Евгений.

Проливной дождь, который начался аккурат с церемонией, нисколько не омрачил спортивный праздник.

«Мы по традиции с большим удовольствием встречаем участников соревнований. За годы проведения представлено так много уголков и городов нашей страны! Ну а про футбол в Алтайском крае всё сказано: матч состоится при любой погоде!» — обратился к участникам и гостям турнира Виктор Томенко.

Как прошло освежающее торжественное открытие, смотрите в нашем фоторепортаже.