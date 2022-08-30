Как барнаульские депутаты провели финальное заседание перед выборами. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Финальное заседание Барнаульской гордумы VII созыва прошло 30 августа. Депутаты утвердили очередные поправки в бюджет. Главный финансовый документ ещё подрос: доходы теперь составляют 24,2 млрд рублей (плюс 1,3 млрд). Расходы выросли на аналогичную сумму и теперь равны 25,2 млрд рублей. Кроме того, народные избранники решили отложить индексацию своей зарплаты перед выборами на 10%. К этому вопросу может вернуться уже следующий созыв БГД. И в завершении заседания депутаты присвоили звание «Почётный гражданин Барнаула» известному застройщику Владимиру Отмашкину.

Напомним, что в начале осени горожанам предстоит выбрать новый состав БГД. Голосование будет идти в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября.