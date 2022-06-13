Байкеры, оркестры и танцы народов страны. Как в Барнауле отметили День России

Фото: Лина Богомолова

Солнечная погода порадовала барнаульцев в День России, 12 июня, а потому людей на улицах города в этот день было особенно много. Да и праздничных площадок в этом году в краевой столице организовали тоже множество. Гулянья проходили с 10 утра до 23 вечера. Открытие праздника состоялось одновременно на разных площадках в 10 часов.

У «Титов-Арены» выступал Барнаульский духовой оркестр, а рядом, у бассейна «Обь», можно было проверить свои силы и сдать нормы ГТО. На площади Свободы в это время зрители наблюдали торжественный развод пожарно-спасательных подразделений Барнаула.

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Общество Долго и ярко. Каким был в Барнауле салют на День России в Барнауле

В полдень на площади Советов состоялось торжественное построение военнослужащих. После этого с площади до Парка спорта Алексея Смертина стартовал праздничный мотопробег, участие в котором приняли около двадцати мотоциклистов.

Но основной площадкой в этот раз всё-таки стала пешеходная улица Мало-Тобольская. Здесь можно было увидеть танцевальные и вокальные номера, в том числе и танцы разных народов России.

Затем праздник переместился на набережную Оби. Здесь также выступал оркестр, звучали любимые песни из кинофильмов, сериалов и мультфильмов. А после с середины реки прогремел салют. Яркие моменты с праздника смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Евгения Савина