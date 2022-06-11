Рекорд России, заплыв на «драконах», и флайборд-шоу. Как в Барнауле прошел студенческий фестиваль гребли

10 июня на гребном канале Барнаула поставили рекорд России по самому массовому параду спортивных лодок. Участие в нём приняли 194 судна, в числе которых каноэ, байдарки, «драконы», сапы, катамараны и лодки. Рекорд завизирован как положено и войдёт в Книгу рекордов России. А проходило мероприятие в рамках студенческого фестиваля гребли на лодках «дракон».





Фото: Алексей Янкин

И это первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «дракон» и сапбордах. По его итогам сформируют студенческую сборную Алтайского края, которая поедет на чемпионат России.

В празднике спорта участие принимали более 150 студентов из вузов Барнаула. Погода стояла отличная — солнечная и безветренная, а потому праздник удался на славу, говорят гребцы.

Помимо парада и соревнований, зрителей порадовала насыщенная программа. Как всё проходило — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Евгения Савина

На празднике присутствовал серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по пулевой стрельбе Сергей Каменский:

«Честно говоря, не ожидал такой атмосферы — такой яркой, душевной. Это просто яркий праздник эмоций. Мне очень понравилось. Я в первый раз вживую видел греблю, к тому же сразу в таком редком классе как „дракон“. Это очень интересно и классно. Такой спортивный азарт, борьба, как они сжимают весла, кажется, до посинения, это классно. Очень интересно было наблюдать такую борьбу. Это именно то, за что мы любим спорт».

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Сергей Каменский также рассказал, что давно мечтал побывать на гребном канале в Барнауле. И гордился тем, что именно здесь год назад принимали этап кубка мира по гребле: «Я, когда был Кубок мира по гребле, был за границей в аэропорту. Захожу в терминал, а там большой телевизор и показывают Кубок мира, гребной канал Барнаула. Говорю: „Ребята, а знаете, где это проходит? Это у меня дома“. Непередаваемые эмоции».