На трибунах становится громче. Как прошёл первый день Кубка мира по гребле в Барнауле

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – крупнейшие соревнования в России в 2021 году. На Алтай приехали более 300 спортсменов из 55 стран мира: титулованные чемпионы мира, Европы и призёры Олимпийских игр. На протяжении четырёх дней барнаульцы и гости города будут наблюдать за тем, как разыгрываются олимпийские путёвки в Токио, а также медали Кубка мира. Журналисты amic.ru побывали на гребном канале в первый день самого важнейшего в истории Алтайского края спортивного турнира. Несмотря на будний день и холодную погоду, на трибунах собралось несколько тысяч довольных зрителей. Спортсмены же бились за олимпийские путёвки, а также не скрывали своей любви к барнаульскому гребному каналу.

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Инфографика Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика

Шаттлы каждые 15 минут и два берега

Если театр начинается с вешалки, то этап Кубка мира по гребле – с автобусов, которые каждые 15 минут отходят от Речного вокзала. Именно на шаттлах (так их называют некоторые) приехали многие журналисты и даже министр спорта края Алексей Перфильев. На личном транспорте попасть на канал не получится – чтобы не создавать пробки. Так уже было во время "Кубка чемпионов" в 2018 году. Организаторы сделали выводы и не предусмотрели даже перехватывающих парковок. Если вы решитесь отправиться на автомобиле, то приготовьтесь оставить его за 8-10 километров от канала и идти пешком. Да и сотрудники полиции, расставленные у каждого дерева, не позволят вам проехать.

Попадаем на канал. Его реконструкция закончилась буквально за несколько дней до старта соревнований. Канал разделили на несколько секторов. И попасть из одного в другой без специальных удостоверений очень сложно. Такую практику, кстати, придумали не на Алтае, а позаимствовали у других стран, где уже проходили подобные международные турниры по гребле. Итак, на одном берегу канала находятся спортсмены, организаторы, VIP-гости, журналисты и артисты, которые на протяжении четырёх дней должны развлекать зрителей в перерывах между заплывами. Причём у гребцов отдельный сектор, в который не могут попасть даже журналисты. Всё для безопасности спортсменов, чтобы никто случайно не заразил гребцов коронавирусом за два месяца до Олимпиады в Токио. На противоположной стороне – трибуны на три тысячи мест. По задумке организаторов, зрители и спортсмены не должны пересекаться во время Кубка мира.

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Вопрос дня Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто?

Иностранные спортсмены восхищены барнаульским каналом. Многие уже выступали на нём в 2018 году на "Кубке чемпионов", но после реконструкции он превратился в один из лучших в мире. Даже непогода, пришедшая на смену жаре, по словам каноистов, никак не влияет на качество соревнований. Некоторые гребцы тренируются даже при минусовых температурах, и их не пугает ни дождь, ни ветер. Вице-президент Международной федерации каноэ (IFC) Томас Конецко удивлён тем, как в Барнауле прошёл первый день II этапа Кубка мира по гребле.

"Мы присутствуем на очень важных во всех смыслах соревнованиях. Это первые после большого перерыва гонки гребцов в России и первые в истории Алтайского края и Барнаула. Спортсмены уже по достоинству оценили подготовку канала и тот факт, что здесь лёгкая, быстрая вода. Что касается погоды, то завтра в заездах двоек это будет иметь минимальное значение, на следующие три дня прогноз погоды более благоприятен. А температура воздуха не должна беспокоить спортсменов", – сказал Конецко.

Если спортсменов в первый день Кубка интересовала сибирская погода и качество барнаульского гребного канала, то журналисты и организаторы обсуждали медиаскандал вокруг турнира. Из-за конфликта генерального продюсера "Матч ТВ" и правительства Алтайского края в Барнаул не прилетит комментатор Дмитрий Губерниев. Дело в том, что руководство канала расстроилось, что тендер на показ Кубка выиграла компания "Регион Телеком" из Тюменской области. "Матч" отказался даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле и брать сигнал картинки с соревнований, которые покажут в 72 странах мира. Но не по государственному каналу, который получает в год из бюджета страны 8 миллиардов рублей. Губерниев – "голос" гребли в России, и разбирается в этом зрелищном виде спорта лучше всех в стране. Но важнейшее спортивное событие года "Матч ТВ" не покажет. Хамское отношение Тины Канделаки к спорту, видимо, даст оценку глава Минспорта России Олег Матыцин, который приедет в Барнаул на церемонию открытия. В отсутствие Губерниева соревнования для болельщиков комментировал гребец-каноист Андрей Крайтор, который уже несколько лет выступает за Алтайский край. Крайтору пусть и не хватало драйва Дмитрия Губерниева, но зато он рассказывал зрителям о нюансах этого вида спорта.

По итогам первого дня трое спортсменов сборной России, ведущих борьбу за олимпийские лицензии для страны, вышли в финалы соревнований. Это Наталья Подольская, Светлана Черниговская и Илья Штокалов.

Шашлык и зрители

Если в зоне для спортсменов везде слышишь английскую речь и поэтому ощущаешь, что находишься в Европе, то, попадая на трибуны для зрителей, возвращаешься в Барнаул. Здесь вас ждут десятки киосков с сувенирной алтайской продукцией, такой как сыр, мёд и колбасы, а также с символикой соревнований. Например, обыкновенную майку с небольшим логотипом Кубка можно купить за тысячу рублей и поучаствовать в лотерее, где главные призы – автомобиль и квартира. 20 мая один из счастливчиков уже выиграл новенькую машину. Им стал сотрудник МЧС Иван Шубин.

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Несмотря на рабочий день, за соревнованиями наблюдали несколько тысяч человек. Они поддерживали каждого спортсмена: особенно представителей Африки, которые не сильны в каноэ, и, скорее, боролись с сибирским холодным ветром, чем с соперниками. Вообще, на трибунах было оживлённо. Многие болельщики приехали специально на этап Кубка мира из других городов Алтайского края. Ведь не каждый день на Алтае проходят подобные мероприятия. Поэтому почти все билеты на трибуну на субботу и воскресенье уже раскуплены. Именно в эти дни станут известны призёры и победители II этапа Кубка мира.

А ещё за трибунами находится фуд-корт. Кормят там исключительно шашлыками и мраморной говядиной. Несколько иностранных спортсменов уже попробовали алтайское мясо и вынесли вердикт: "Очень вкусно!"

Что будет во второй день?

Разыграют шесть путёвок на Олимпиаду в Токио. Соревнования начнутся в 10:00. Торжественная церемония открытия II этапа Кубка мира по гребле состоится в 12:50. Мы будем вести прямую трансляцию в нашем аккаунте в Instagram. Финальные заезды за олимпийские лицензии стартуют с 14:00.

Вся самая полная и полезная информация о мероприятии – в специальном сюжете amic.ru.