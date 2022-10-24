Уснули осенью, а проснулись зимой. Барнаул после ураганного ветра укрылся снегом

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Утро 24 октября встретило барнаульцев настоящими зимними пейзажами. Кто-то успел слепить первых снеговиков, а у кого-то наступил «день жестянщика». Пробки в утренние часы в городе достигли 9 баллов, очевидцы рассказали о массовой аварии на Новом мосту, ДТП произошли возле бывшей «Александры» на улице Попова, а чуть подальше от неё в сторону Новосиликатного машина въехала в трамвай. Непогода также внесла изменения в расписание барнаульского аэропорта.

Судя по прогнозам, зима просто напомнила, что она скоро наступит. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 8 градусов.