Уснули осенью, а проснулись зимой. Барнаул после ураганного ветра укрылся снегом
Понедельник начался в столице с гололёда и многокилометровых пробок
24 октября 2022, 13:31, Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru
Утро 24 октября встретило барнаульцев настоящими зимними пейзажами. Кто-то успел слепить первых снеговиков, а у кого-то наступил «день жестянщика». Пробки в утренние часы в городе достигли 9 баллов, очевидцы рассказали о массовой аварии на Новом мосту, ДТП произошли возле бывшей «Александры» на улице Попова, а чуть подальше от неё в сторону Новосиликатного машина въехала в трамвай. Непогода также внесла изменения в расписание барнаульского аэропорта.
Судя по прогнозам, зима просто напомнила, что она скоро наступит. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 8 градусов.
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