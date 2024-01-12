Франк поздравил прокуроров с профессиональным праздником
Барнаульский градоначальник пожелал работникам и ветеранам надзорного ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений
12 января 2024, 07:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые ветераны и сотрудники органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь защите прав и свобод граждан, отстаиванию интересов государства.
В органах прокуратуры работают настоящие профессионалы, достойно исполняющие свой гражданский и служебный долг, приумножающие лучшие традиции, заложенные старшим поколением. Высокая компетентность, неравнодушие и строгое следование букве закона помогают вам успешно справляться с ответственными задачами, стоящими перед сотрудниками прокуратуры.
Примите искренние слова благодарности за преданность выбранному делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!"
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
11:11:23 12-01-2024
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Витя (11:11:23 12-01-2024) И попросил что бы Антону много не дали ... Так Вячеслав Генрихович и слил Антона Андреевича
12:10:48 12-01-2024
В самое время. Можно и гопака сплясать! Ведь если нарыли, собрали в папочку, еще не значит что браслеты подарят. Восток - дело тонкое!