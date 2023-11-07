Фура сгорела в Барнауле минувшим вечером

Инцидент произошел возле поворота с шоссе Ленточный бор на Южный тракт

07 ноября 2023, 09:03, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Большегруз сгорел минувшим вечером в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", происшествие случилось возле поворота с шоссе Ленточный бор на Южный тракт.

Причина происшествия неизвестна. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Напомним, что количество аварий, на месте происшествия которых были установлены недостатки по содержанию дорог в зимний период, увеличилось в Алтайском крае на 67%. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.