Фура сгорела в Барнауле минувшим вечером
Инцидент произошел возле поворота с шоссе Ленточный бор на Южный тракт
07 ноября 2023, 09:03, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Большегруз сгорел минувшим вечером в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", происшествие случилось возле поворота с шоссе Ленточный бор на Южный тракт.
Причина происшествия неизвестна. О пострадавших в инциденте не сообщается.
Напомним, что количество аварий, на месте происшествия которых были установлены недостатки по содержанию дорог в зимний период, увеличилось в Алтайском крае на 67%. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.
17:56:58 07-11-2023
Однако, безопасности дорожного движения (БДД) показывает отрицательный рост. Как так? Да потому, что всегда "Причина происшествия неизвестна".