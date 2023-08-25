Где купить расходные материалы для типографии?

Компания "Эй Джи Сервис" предлагает разнообразный и качественный ассортимент

25 августа 2023, 18:00, ИА Амител LjN8KPqvb

Типография / Фото: vecstock / freepik.com

Расходные материалы – неотъемлемая часть производства в типографии. От их выбора зависит производительность и качество печатной продукции. Рассказываем, какие материалы востребованы в полиграфическом производстве, и где их купить.

Наиболее востребованные расходники

Бумага и картон. Основные расходные материалы. В зависимости от задач и требований используют: мелованную бумагу, офсетную и специальные сорта для особых проектов. Краски. Играют главную роль в получении привлекательных печатных изделий. Офсетные пластины. Тонкие металлические пластины с фотополимерным покрытием, на которые наносят изображение для последующего переноса на бумагу. Их качество влияет на резкость и четкость печати. Фототехническая пленка. Используют для создания копий оригинальных макетов и печатных форм. Офсетное полотно. Обеспечивает высокую точность и четкость воспроизведения мелких деталей. Материалы для горячего тиснения. Рулонная пленка, фольга, матрицы и многое другое. Лаки и другие химические составы. Обеспечивают матовый или глянцевый эффект, а также защищают изделия от воздействий окружающей среды. Самоклеящаяся пленка. Придает изделиям прочность, предотвращает повреждения и продлевает их срок службы. Сверла и ножи для печати. Позволяют производить вырубку, скругление углов и другие операции. Комплектующие для календарей и расходники для мелкой печати.

Расходные материалы являются основой производства в типографии и определяют качество и эффективность работы, а потому, важно выбрать и купить их у ответственного поставщика.

Расходные материалы для полиграфии в "Эй Джи Сервис"

Компания "Эй Джи Сервис" предлагает большой ассортимент расходных материалов для типографий. На сайте agservice.ru можно найти все необходимое: материалы для полиграфического оборудования, пленка для ламинирования, магнитный винил, бумага различных видов и форматов, а также комплектующие и расходники для печатных машин.

ООО "Эй Джи Сервис"

ОГРН 1097746674805

Фактический адрес: 125504, Россия г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Западное Дегунино, Дмитровское Ш; д.81, помещ. 2/1

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