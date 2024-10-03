"Помрет и не обратится". АКЗС просит "Аптеки Алтая" завозить больше лекарств

Некоторые препараты сейчас не найти ни в одной аптеке

03 октября 2024, 12:20, Александра Черданцева

Сергей Писарев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае сохраняется проблема с некоторыми лекарственными препаратами, врачи их назначают жителям региона, а купить негде. Этот вопрос на сессии регионального Заксобрания 2 октября поднял единоросс Сергей Писарев. Проблему он адресовал только что назначенному директору краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая" Марине Годовой.

"В связи с санкциями у нас исчезли определенные препараты из сети. Найти импортные препараты порой трудно, но есть отечественные аналоги. Например, если мы сегодня позвоним в аптеки, даже коммерческие, то не найдем сульпирид в ампулах. Невропатологи просто криком кричат, что этого препарата нет", – сказал депутат.

Сульпирид – рецептурный препарат, используется при лечении шизофрении, тревожных расстройств. По словам Сергея Писарева, производят его почти в соседнем Новокузнецке. Так почему же его нет в регионе и что "Аптеки Алтая" будут делать, чтобы обеспечить жителей этим лекарством, спросил он Годову.

"Сейчас многие производители просят размещать заранее заказы. Мы можем оценить потребность в препарате с врачебным сообществом и заранее заказать его на заводе конкретно под нас. Я должна задать этот вопрос заводу, когда они выпустят следующую партию", – ответила директор "Аптек Алтая".

Сергея Писарева в этом вопросе поддержал спикер регионального парламента Александр Романенко.

"У меня такая же тема. Вот Дмитрий Владимирович (имеет в виду министра здравоохранения Попова. – Прим. ред.) мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил. Ну, товарищи дорогие, почему должен Писарев или Романенко вам дать потребность? <...> Да Писарев – скромный человек, помрет и не обратится. <...> Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой.

На этом дискуссию прекратили, но вопрос обеспеченности лекарствами довольно часто обсуждают в стенах АКЗС.