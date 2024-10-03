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"Помрет и не обратится". АКЗС просит "Аптеки Алтая" завозить больше лекарств

Некоторые препараты сейчас не найти ни в одной аптеке

03 октября 2024, 12:20, Александра Черданцева

Сергей Писарев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Сергей Писарев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае сохраняется проблема с некоторыми лекарственными препаратами, врачи их назначают жителям региона, а купить негде. Этот вопрос на сессии регионального Заксобрания 2 октября поднял единоросс Сергей Писарев. Проблему он адресовал только что назначенному директору краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая" Марине Годовой.

"В связи с санкциями у нас исчезли определенные препараты из сети. Найти импортные препараты порой трудно, но есть отечественные аналоги. Например, если мы сегодня позвоним в аптеки, даже коммерческие, то не найдем сульпирид в ампулах. Невропатологи просто криком кричат, что этого препарата нет", – сказал депутат.

Сульпирид – рецептурный препарат, используется при лечении шизофрении, тревожных расстройств. По словам Сергея Писарева, производят его почти в соседнем Новокузнецке. Так почему же его нет в регионе и что "Аптеки Алтая" будут делать, чтобы обеспечить жителей этим лекарством, спросил он Годову.

"Сейчас многие производители просят размещать заранее заказы. Мы можем оценить потребность в препарате с врачебным сообществом и заранее заказать его на заводе конкретно под нас. Я должна задать этот вопрос заводу, когда они выпустят следующую партию", – ответила директор "Аптек Алтая".

Сергея Писарева в этом вопросе поддержал спикер регионального парламента Александр Романенко.

"У меня такая же тема. Вот Дмитрий Владимирович (имеет в виду министра здравоохранения Попова. – Прим. ред.) мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил. Ну, товарищи дорогие, почему должен Писарев или Романенко вам дать потребность? <...> Да Писарев – скромный человек, помрет и не обратится. <...> Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой. 

На этом дискуссию прекратили, но вопрос обеспеченности лекарствами довольно часто обсуждают в стенах АКЗС. 

Алтайский край Здоровье акзс медицина депутаты

Комментарии 6

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Гость

12:44:48 03-10-2024

По льготам вобще много препаратов нет, ждёшь по 3 месяца. Зато за наличку пожалуйста. Приходится покупать на копейки, которые платят по инвалидности, и кушать их вместо еды, так как ни на что не хватает потом, после жкх и лекарств.

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Гость

13:04:47 03-10-2024

Самое парадоксальное, что эти аптеки как и любой МУП убыточен. Но много раз видел, как после того как закрывают очередную аптеку, в этом помещении открывается частник. И аптека становится рентабельным бизнесом.
Может в управленцах дело?

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Афиноген

14:58:53 03-10-2024

Гость (13:04:47 03-10-2024) Самое парадоксальное, что эти аптеки как и любой МУП убыточе... Наверно ,скорее в вороватых управленцах.

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гость

15:03:56 03-10-2024

если заставить Попова не только Романенко, а всем льготникам лично лекарства искать то аптеки моментально работать начнут и рентабельными станут!!!!

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Necto

22:59:39 03-10-2024

Говорят в Турции монополия государства на цены в аптеках. Ну т.е. любой препарат стоит одинаково в любой аптеке. Может с этого начнем?

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Гость

12:44:52 04-10-2024

Жадность и жулье погубили Россию.

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