"Помрет и не обратится". АКЗС просит "Аптеки Алтая" завозить больше лекарств
Некоторые препараты сейчас не найти ни в одной аптеке
03 октября 2024, 12:20, Александра Черданцева
В Алтайском крае сохраняется проблема с некоторыми лекарственными препаратами, врачи их назначают жителям региона, а купить негде. Этот вопрос на сессии регионального Заксобрания 2 октября поднял единоросс Сергей Писарев. Проблему он адресовал только что назначенному директору краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая" Марине Годовой.
"В связи с санкциями у нас исчезли определенные препараты из сети. Найти импортные препараты порой трудно, но есть отечественные аналоги. Например, если мы сегодня позвоним в аптеки, даже коммерческие, то не найдем сульпирид в ампулах. Невропатологи просто криком кричат, что этого препарата нет", – сказал депутат.
Сульпирид – рецептурный препарат, используется при лечении шизофрении, тревожных расстройств. По словам Сергея Писарева, производят его почти в соседнем Новокузнецке. Так почему же его нет в регионе и что "Аптеки Алтая" будут делать, чтобы обеспечить жителей этим лекарством, спросил он Годову.
"Сейчас многие производители просят размещать заранее заказы. Мы можем оценить потребность в препарате с врачебным сообществом и заранее заказать его на заводе конкретно под нас. Я должна задать этот вопрос заводу, когда они выпустят следующую партию", – ответила директор "Аптек Алтая".
Сергея Писарева в этом вопросе поддержал спикер регионального парламента Александр Романенко.
"У меня такая же тема. Вот Дмитрий Владимирович (имеет в виду министра здравоохранения Попова. – Прим. ред.) мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил. Ну, товарищи дорогие, почему должен Писарев или Романенко вам дать потребность? <...> Да Писарев – скромный человек, помрет и не обратится. <...> Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой.
На этом дискуссию прекратили, но вопрос обеспеченности лекарствами довольно часто обсуждают в стенах АКЗС.
12:44:48 03-10-2024
По льготам вобще много препаратов нет, ждёшь по 3 месяца. Зато за наличку пожалуйста. Приходится покупать на копейки, которые платят по инвалидности, и кушать их вместо еды, так как ни на что не хватает потом, после жкх и лекарств.
13:04:47 03-10-2024
Самое парадоксальное, что эти аптеки как и любой МУП убыточен. Но много раз видел, как после того как закрывают очередную аптеку, в этом помещении открывается частник. И аптека становится рентабельным бизнесом.
Может в управленцах дело?
14:58:53 03-10-2024
Гость (13:04:47 03-10-2024) Самое парадоксальное, что эти аптеки как и любой МУП убыточе... Наверно ,скорее в вороватых управленцах.
15:03:56 03-10-2024
если заставить Попова не только Романенко, а всем льготникам лично лекарства искать то аптеки моментально работать начнут и рентабельными станут!!!!
22:59:39 03-10-2024
Говорят в Турции монополия государства на цены в аптеках. Ну т.е. любой препарат стоит одинаково в любой аптеке. Может с этого начнем?
12:44:52 04-10-2024
Жадность и жулье погубили Россию.