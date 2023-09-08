Где в Барнауле выгодно и быстро продать автомобиль?

С автосалоном "Первый номер" эта процедура проходит быстро и безопасно

08 сентября 2023, 10:25, ИА Амител erid: LjN8JwHfU

Автомобили салона "Первый номер" / Фото предоставлено компанией

Есть автомобиль, который нужно продать, но нет времени заниматься вопросом самостоятельно? Обратитесь в автосалон "Первый номер", который предлагает услугу выкупа (причем можно сделать это день в день) или комиссионную продажу (если есть время подождать и хочется выручить за свое авто больше денег).

Механизм работы очень простой и состоит из нескольких этапов:

Оценка состояния машины. Эксперты проведут тщательный осмотр транспортного средства и проверят его техническое состояние. Они учтут любые повреждения и неисправности, которые могут повлиять на стоимость.

Анализ текущего рынка и установление рыночной стоимости транспортного средства.

Переговоры о цене. Комиссия автосалона "Первый номер" составляет от 15 тысяч рублей до 1% от среднерыночной стоимости автомобиля, ее взимают после его продажи. Автосалон всегда старается предлагать наиболее выгодные условия для владельца машины.

Подписание необходимых документов. В них указывают все детали сделки, включая стоимость автомобиля, способы оплаты и другие важные моменты.

"Первый номер" значительно увеличивает возможности продажи машин. Например, если вы продаете авто самостоятельно, а покупателю не хватает средств на его приобретение, то в автосалоне он может оформить кредит на покупку транспортного средства.

Возможность быстрой и безопасной сделки – одно из главных преимуществ продажи автомобиля в салоне "Первый номер". Оценка состояния и рыночная стоимость помогают получить честную цену за вашу машину. Кроме того, процедура продажи проходит быстро и безопасно, что делает этот вариант привлекательным для многих автовладельцев.

Фото: Автосалон "Первый номер"

Автосалон "Первый номер" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Тел.: +7 (963) 500-35-72

Whatsapp**WhatsApp ("ВатсАпп").

Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк".

Реклама