До чего дошел прогресс. Какие цифровые технологии использует стоматология "СемьяДент"

Компьютерная анестезия, 3Д-диагностика и микроскопы — как работает современная клиника

09 февраля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJFCQ3S

Администраторы клиники "СемьяДент" / Фото: Елизавета Маликова

Внутриротовой сканер, визиограф и лаборатории по созданию стоматологических конструкций с помощью 3Д-моделирования и фрезерования — так сегодня выглядит оснащение современной стоматологии. И если еще недавно визит к врачу ассоциировался у многих с тревогой, жутким звуком бормашины и ожиданием боли, то сейчас клиники все больше напоминают технологичные и комфортные пространства, где важен не только результат, но и спокойствие пациента. Именно так работает сеть экспертных цифровых стоматологий для детей и взрослых "СемьяДент". В преддверии Международного дня стоматолога специалисты клиники рассказали amic.ru, какие цифровые решения используют в лечении и почему поход к стоматологу перестал быть испытанием.

Для взрослых и детей

"СемьяДент" — это семь филиалов в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Здесь работает большая и опытная команда — более 90 специалистов разных направлений: терапевты, ортопеды, хирурги, имплантологи и врачи других профилей, которые сопровождают пациента на каждом этапе лечения.

В клинике выполняют весь комплекс процедур по восстановлению улыбки. Причем многие — с использованием цифровых технологий: лечение кариеса, пульпита, периодонтита, удаление зубов, профессиональная гигиена, отбеливание, ортодонтия (брекеты, элайнеры), протезирование и имплантация, включая форматы "Все на 4" и "Все на 6".

Отдельное направление — детская стоматология, где малышам лечат зубы бережно, стараясь минимизировать стресс. Для этого в клинике работают аниматоры: они увлекают детей играми и создают дружелюбную атмосферу, пока родители общаются с врачом или оформляют документы.

Интерьер клиники "СемьяДент" / Фото: Елизавета Маликова

С точностью до микрона

Цифровая стоматология, как и любая, начинается с диагностики. Но именно здесь особенно заметно, как далеко шагнул прогресс. Например, вместо привычных слепков в "СемьяДент" используют внутриротовые сканеры — компактные камеры, которые за считанные минуты создают детальную 3Д-модель зубов. Процедура проходит быстро и комфортно, а главное — с ювелирной точностью до микрона.

Диагностику дополняют компьютерная томография и визиограф (цифровой рентген). Объемные снимки помогают врачу детально рассмотреть не только зубы, но и костные структуры, нервы и гайморовы пазухи. Благодаря этому специалист может обнаружить кариес между зубами или под пломбой, проконтролировать качество лечения корневых каналов, оценить состояние кости, вовремя заметить кисту или гранулему, а также заранее просчитать сложное удаление и проверить результат уже после процедуры. При этом доза облучения цифрового оборудования ниже примерно в десять раз, чем от более ранних аппаратов. А скорость лечения зубов и установления имплантов увеличивается в два-три раза.

«Главная задача — не просто устранить проблему, а сделать результат долговечным. Цифровые технологии помогают выявлять скрытые риски, например, дополнительные каналы или микротрещины — часто именно они становятся причиной повторного лечения. А коронки и виниры, изготовленные по новым технологиям, плотнее прилегают и служат, как правило, дольше обычных», — поясняют специалисты "СемьяДент".

Даже лечение в клинике проходит под микроскопом. Такой подход увеличивает точность работы врача в тысячу раз и помогает сохранить максимум здоровых тканей зуба.

Увеличивать скорость лечения стоматологиям "СемьяДент" позволяет собственная зуботехническая лаборатория, оснащенная по последнему слову техники. А применение cad/cam*-технологий делает возможным изготавливать зубные протезы, коронки и виниры с высокой точностью посадки и превосходной эстетикой. Причем некоторые — за один-два часа.

Прием пациентов и оборудование клиник "СемьяДент" / Фото: Елизавета Маликова

Больше не страшно

Цифровые технологии изменили не только точность лечения, но и ощущения пациента. Например, в "СемьяДент" для обезболивания используют компьютерную анестезию — аппарат регулирует давление и скорость введения препарата, поэтому инъекция проходит максимально мягко.

Для пациентов, которые испытывают особое волнение перед лечением, предусмотрены антистресс-методы — седация и лечение во сне. Седация мягко снимает тревогу: человек остается в сознании, спокойно общается с врачом, а газовая смесь после процедуры выводится быстро — обычно в течение 15-20 минут, без ощущения тяжести или головокружения. Лечение во сне проходит под наблюдением опытного анестезиолога с постоянным мониторингом жизненно важных показателей. Для наркоза используют препарат последнего поколения, который не накапливается в организме.

С 2009 года "СемьяДент" помогла более 170 тысячам пациентов восстановить здоровье и красоту зубов. Клиника регулярно входит в число лучших стоматологических центров региона по версии премии "ПроДокторов", а отзывы пациентов чаще всего отмечают профессионализм врачей и доброжелательную атмосферу. Приходите за безупречной улыбкой и вы.

"СемьяДент" — сеть экспертных цифровых стоматологий

Адреса: Барнаул, ул. Балтийская, 23; ул. Сергея Семенова, 4 стр. 2; ул. Пролетарская, 145

Бийск, ул. Валерия Чкалова, 30

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53

Сайт Логотип предоставлен организацией

*cad/cam (computer-aided design/computer-aided manufacturing – "компьютер-эйдед дезайн/компьютер-эйдед манифэкчуринг")

ООО "АСЦ Семья"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста