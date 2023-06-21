Генпрокуратура РФ проводит конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!"

Принять участие в нем могут граждане любого государства, а также творческие коллективы в возрасте от 14 до 35 лет

21 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: edu.gov.ru

Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!". Принять участие в нем могут граждане любого государства, а также творческие коллективы в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в двух номинациях – "Лучший видеоролик" и "Лучший плакат". Дата окончания приема конкурсных работ назначена на 1 октября 2023 года. Отбирать лучших будут в два этапа: сначала в каждом государстве-участнике, а после – международным жюри. Подвести итоги организаторы планируют к 9 декабря 2023 года, к Международному дню борьбы с коррупцией.

Правила проведения конкурса доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.