Генпрокуратура РФ проводит конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!"
Принять участие в нем могут граждане любого государства, а также творческие коллективы в возрасте от 14 до 35 лет
21 июня 2023, 15:30, ИА Амител
Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!". Принять участие в нем могут граждане любого государства, а также творческие коллективы в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится в двух номинациях – "Лучший видеоролик" и "Лучший плакат". Дата окончания приема конкурсных работ назначена на 1 октября 2023 года. Отбирать лучших будут в два этапа: сначала в каждом государстве-участнике, а после – международным жюри. Подвести итоги организаторы планируют к 9 декабря 2023 года, к Международному дню борьбы с коррупцией.
Правила проведения конкурса доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.
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17:31:49 21-06-2023
Вадик немогущий то же рэп читал, креативил. Видимо начинать проверки надо с самих себя в первую очередь!