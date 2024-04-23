ГИБДД планирует взяться за безопасность на "аварийной" улице Аванесова в Барнауле

На дороге, где в прошлом году насмерть сбили девочку, могут ограничить скорость

23 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Сотрудник ГИБДД в Барнауле / Фото: amic.ru

ГИБДД по Алтайскому краю направила в мэрию Барнаула предложение по снижению аварийности на улице Аванесова. Предполагается снижение скорости (сейчас там установлены знаки, ограничивающие скорость до 40 километров в час. – Прим. ред.), а также установка искусственных дорожных неровностей и камер фото- и видеофиксации нарушений. Об этом сообщил начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев.

"Наша задача – принудить водителей на улице Аванесова соблюдать скоростной режим", – сообщил он.

За последние годы улица Аванесова стала одной из самых опасных в Барнауле. Там произошло несколько резонансных ДТП, в которых погибли люди. В частности, в ноябре водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1990 года рождения, наехал на ребенка в районе дома № 77. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Владислав Перцев пояснил, что ГИБДД по Алтайскому краю постоянно вносит предложения по ограничению скорости на конкретных участках Барнаула: строительство "лежачих полицейских" и поперечных шумовых полос.

"Понятно, что все участки нам не охватить. Администрация Барнаула нам отвечает, что в связи с отсутствием финансирования работы перенесены на неопределенное время", – отметил Владислав Перцев.

Ранее стало известно, что количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В общей сложности с начала года в регионе произошло 429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и 599 получили травмы различной степени тяжести.