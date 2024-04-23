ГИБДД планирует взяться за безопасность на "аварийной" улице Аванесова в Барнауле
На дороге, где в прошлом году насмерть сбили девочку, могут ограничить скорость
23 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
ГИБДД по Алтайскому краю направила в мэрию Барнаула предложение по снижению аварийности на улице Аванесова. Предполагается снижение скорости (сейчас там установлены знаки, ограничивающие скорость до 40 километров в час. – Прим. ред.), а также установка искусственных дорожных неровностей и камер фото- и видеофиксации нарушений. Об этом сообщил начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев.
"Наша задача – принудить водителей на улице Аванесова соблюдать скоростной режим", – сообщил он.
За последние годы улица Аванесова стала одной из самых опасных в Барнауле. Там произошло несколько резонансных ДТП, в которых погибли люди. В частности, в ноябре водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1990 года рождения, наехал на ребенка в районе дома № 77. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Владислав Перцев пояснил, что ГИБДД по Алтайскому краю постоянно вносит предложения по ограничению скорости на конкретных участках Барнаула: строительство "лежачих полицейских" и поперечных шумовых полос.
"Понятно, что все участки нам не охватить. Администрация Барнаула нам отвечает, что в связи с отсутствием финансирования работы перенесены на неопределенное время", – отметил Владислав Перцев.
Ранее стало известно, что количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В общей сложности с начала года в регионе произошло 429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и 599 получили травмы различной степени тяжести.
08:36:04 23-04-2024
Ну приплыли. Опять будут стоять, занимать правый ряд. Снова пробки. супер!
09:58:03 23-04-2024
Гость (08:36:04 23-04-2024) Ну приплыли. Опять будут стоять, занимать правый ряд. Снова ... А они этого не понимают. Дан приказ стоять, вот и стоят.
08:49:37 23-04-2024
Все эти меры как рыбе зонтик. До тех пор пока вы не разделете транспортный и пешеходный потоки, аварийность вы не снизите.
Сократите пешеходные переходы максимум до двух, в районе остановок общественного транспорта оставьте. Постройте надземные пешеходные переходы соединяющие четную и нечетную сторону Аванесова через алею. Что, дорого? Нет денег? Ну значит и дальше будем хоронить людей убиных на Аванесова, а ГИБДД совместно с администрацией будут планировать как снизить аварийность.
10:06:06 23-04-2024
Гость (08:49:37 23-04-2024) Все эти меры как рыбе зонтик. До тех пор пока вы не разделет... Сделать надземные пешеходные переходы не составляет никакого труда - это простое техническое решение. И делать их надо - и на Змеиногорском, и на Павловском, и т.д. Проблема в том, что на них денег много не заработаешь. А если у администрации нет денег на безопасность граждан, на чьи налоги эта администрация живет, то вопрос - может там иноагенты-вредители? Ну а решение от ГИБДД ограничить скорость движения - это прям прорыв. Только это приведет автоматически к созданию и удлинению пробок, коих на Змеиногорском и Аванесова и так хватает. Решения должны быть комплексными, а таковых давно не видно. Вывод ...
13:42:22 23-04-2024
Гость (10:06:06 23-04-2024) Сделать надземные пешеходные переходы не составляет никакого... Там трамвайные линии впритык с трассой. С другой стороны дома. Куда вы собрались пихать надземный переход? Есть у нас один надземный переход на вокзале. Можете по нему побегать ради понимания, особенно зимой.
08:50:15 23-04-2024
"в связи с отсутствием финансирования работы перенесены на неопределенное время"
Дак вы начните штрафовать драконовскими методами гряземесов, которые паркуются где глаза глядят, глядишь и хватит и на мероприятия и еще себе останется сполна.
08:53:29 23-04-2024
там проблема не в скорости, а в том что пешеходные переходы каждые 10 метров
09:05:28 23-04-2024
Под трамвая там часто попадают?
09:09:53 23-04-2024
Гость (09:05:28 23-04-2024) Под трамвая там часто попадают?... А что, Аннушка уже разлила масло?
09:14:25 23-04-2024
Гость (09:05:28 23-04-2024) Под трамвая там часто попадают?... А там столько трамваем сколько и машин?
09:45:47 23-04-2024
Поиздержались, однако.
09:51:07 23-04-2024
Соблюдать пдд надо принудить во всем городе!Во всем городе должно быть понимание у водителя о неотвратимости наказания! А скрытых патрулей не было и не будет,камеры и то не работают. Коррупция и кумовство.
09:59:40 23-04-2024
гость (09:51:07 23-04-2024) Соблюдать пдд надо принудить во всем городе!Во всем городе д... +100500 особенно за последнее предложение.
11:04:21 23-04-2024
А есть ли ГОСТ на "лежачих полицейских"? Я каждый год втулки, стойки стабилизатора меняю и изнашиваются они исключительно от ударов, когда проезжаешь "лежачий полицейский".
Или воспитывать пешеходов не пробовали? Чтобы глядели на дорогу, когда выходили на проезжую часть.
Едем по дорогам, мало того что создают искусственную неровность ("лежачий полицейский"), так и ямы кругом. За что платим транспортный налог тогда?
Как всегда, одно лечим, другое колечим.
22:41:20 24-04-2024
Гость (11:04:21 23-04-2024) А есть ли ГОСТ на "лежачих полицейских"? Я каждый год втулки... ГОСТ есть, но ГИБДД об этом не знают.
11:05:44 23-04-2024
колодцы лучше отремонтируйте на Аванесова и Змеиногорском!
11:16:46 23-04-2024
первый раз слышу что Аванесова аварийная...!!!???
13:59:53 23-04-2024
одна авария - уже аварийная стала. А вообще там освещение плохо на переходах сделано. В сумерки и в серой одежде можно и не заметить человека.