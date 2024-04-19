Начальник ГИБДД на Алтае заявил об опасном росте смертельных аварий в 2024 году

За первые три месяца в регионе на дорогах погибло 49 человек

19 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото:: amic.ru

Количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев. В общей сложности с начала года в регионе произошло 429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и 599 получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры Владислав Перцев назвал "очень тревожными".

Почему в крае растет аварийность на дорогах?

Прежде всего, увеличивается трафик автомобилей. Кроме того, чем лучше становятся дороги – тем быстрее по ним начинают ездить водители. Наконец, в большинстве случаев ДТП присутствует человеческий фактор: водители целенаправленно нарушают правила безопасности.

"Сами удивляемся тому, какие нелепые аварии происходят. Вроде ДТП не должно быть, но оно происходит", – пояснил Владислав Перцев.

При этом, отметил начальник ГИБДД, в крае, по итогам 2023 года, количество ДТП уменьшилось на 2,1%, погибших в них людей – на 17%, а раненых – на 3,1%. Целевые показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выполнены, а тяжесть последствий ДТП в регионе ниже общероссийских. В общей сложности 219 человек погибли на алтайских дорогах в прошлом году.

Министр транспорта Антон Воронов отметил, что в 2023-м, помимо водителей, в регионе погибло 54 пешехода. Из них 18 – вне населенных пунктов. Это говорит о том, что пешеходы сами провоцируют аварии.

"Казалось бы, что человек идет пешком и ему проще среагировать на дорожную ситуацию. Однако статистика показывает, что четверть от погибших в крае – это пешеходы", – отметил Антон Воронов.

Как будут бороться с аварийностью?

Около 700 миллионов рублей до 2030 года будет направлено на все мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Глава регионального Минтранса пояснил, что власти усилят информационную работу. Также планируется проводить работу по нанесению дополнительной дорожной разметки, установке дорожных знаков и камер. В этом году в крае появится дополнительно 16 комплексов видеофиксации. Наиболее опасные участки намерены дополнительно осветить и при необходимости установить искусственные дорожные неровности.

В этом году на краевых дорогах сделают освещение на 65 пешеходных переходах, общая протяженность таких участков составит почти 46 км. На действующих пешеходных переходах появится более 200 искусственных неровностей. Кроме того, средства выделены на ремонт подходов к железнодорожным переездам. На мостовом переходе через реку Обь в Барнауле будет установлена шериф-балка.

Также на некоторых участках краевых трасс изменят допустимый скоростной режим и запретят обгон транспорта.