Начальник ГИБДД на Алтае заявил об опасном росте смертельных аварий в 2024 году
За первые три месяца в регионе на дорогах погибло 49 человек
19 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
Количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев. В общей сложности с начала года в регионе произошло 429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и 599 получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры Владислав Перцев назвал "очень тревожными".
Почему в крае растет аварийность на дорогах?
Прежде всего, увеличивается трафик автомобилей. Кроме того, чем лучше становятся дороги – тем быстрее по ним начинают ездить водители. Наконец, в большинстве случаев ДТП присутствует человеческий фактор: водители целенаправленно нарушают правила безопасности.
"Сами удивляемся тому, какие нелепые аварии происходят. Вроде ДТП не должно быть, но оно происходит", – пояснил Владислав Перцев.
При этом, отметил начальник ГИБДД, в крае, по итогам 2023 года, количество ДТП уменьшилось на 2,1%, погибших в них людей – на 17%, а раненых – на 3,1%. Целевые показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выполнены, а тяжесть последствий ДТП в регионе ниже общероссийских. В общей сложности 219 человек погибли на алтайских дорогах в прошлом году.
Министр транспорта Антон Воронов отметил, что в 2023-м, помимо водителей, в регионе погибло 54 пешехода. Из них 18 – вне населенных пунктов. Это говорит о том, что пешеходы сами провоцируют аварии.
"Казалось бы, что человек идет пешком и ему проще среагировать на дорожную ситуацию. Однако статистика показывает, что четверть от погибших в крае – это пешеходы", – отметил Антон Воронов.
Как будут бороться с аварийностью?
Около 700 миллионов рублей до 2030 года будет направлено на все мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Глава регионального Минтранса пояснил, что власти усилят информационную работу. Также планируется проводить работу по нанесению дополнительной дорожной разметки, установке дорожных знаков и камер. В этом году в крае появится дополнительно 16 комплексов видеофиксации. Наиболее опасные участки намерены дополнительно осветить и при необходимости установить искусственные дорожные неровности.
В этом году на краевых дорогах сделают освещение на 65 пешеходных переходах, общая протяженность таких участков составит почти 46 км. На действующих пешеходных переходах появится более 200 искусственных неровностей. Кроме того, средства выделены на ремонт подходов к железнодорожным переездам. На мостовом переходе через реку Обь в Барнауле будет установлена шериф-балка.
Также на некоторых участках краевых трасс изменят допустимый скоростной режим и запретят обгон транспорта.
08:22:43 19-04-2024
Начальник ГИБДД не пытался организовать эффективную работу своего ведомства? Работа должна быть системной и постоянной, а не превращаться в штурмовщину и разовые показные акции после резонансных ДТП. От ответственности не должен уходить ни один, даже мелкий нарушитель требований Правил. Сейчас же имеем массовый дорожный беспредел, на который сотрудники ГИБДД и представители администраций всех уровней попросту привыкли закрывать глаза. Движение автомобилей по тротуарам и пешеходным зонам, парковка на тротуарах, пешеходных переходах и газонах, превышение скорости, выезд на перекресток при заторе, выезд за стоп-линию, проезд на красный свет и многое другое - явления для Барнаула и края массовое и абсолютно ненаказуемые...
08:48:25 19-04-2024
Чучмек (08:22:43 19-04-2024) Начальник ГИБДД не пытался организовать эффективную работу с... почти все перечисленное не несет опасности. тайное фиксирование нарушений не снизит аварийности,камеры - это бесполезное дело в обеспечении безопасности,дополнительные ограничения лишь увеличат сбор денег,а не сделают езду безопаснее.
09:11:16 19-04-2024
Нужна немедленная плановая работа инспекции . Грядёт лето и каждый водитель будет спешить и тем самым создавать аварийные ситуации. Понятно ,что о культуре поведения автомобилистов не приходится говорить (хотя на дорогах сразу видно кто -какой водитель) и всё же необходимо следить за порядком движения.
09:55:18 19-04-2024
Вернуть бальную систему, за выполнение определенных наборов нарушений, в том числе десятикратный повтор одного и того же должно следовать назначение пересдачи теории ПДД и навыков управления авто
10:35:30 19-04-2024
А мне кажется ,что этот товарищ Перцев штаны просиживает ,ибо предыдущий начальник Богомолов работал более активно и плодотворно ,а этого не слышно и не видно ,а дисциплинка в структуре явно упала ,приходилось видеть на постах кривляния ,танцы и прочее ,есть над чем работать
11:08:52 19-04-2024
Гость (10:35:30 19-04-2024) А мне кажется ,что этот товарищ Перцев штаны просиживает ,иб... Петруха, ты чтоль тут коммент оставил?
10:48:55 19-04-2024
За что платят этому начальнику ГБДД зарплату . очень плачевный результат его работы, гнать таких в шею. Просиживает штаны только!
11:09:24 19-04-2024
Гость (10:48:55 19-04-2024) За что платят этому начальнику ГБДД зарплату . очень плачевн... Ну тебя то посади на его место сразу работа попрёт.
11:29:02 19-04-2024
Получается количество камер на дорогах увеличивается в разы, новые светофоры один за одним устанавливают, пешеходные переходы и лежачие полицейские на каждом углу. А ничего из этого не помогает. Может все-таки нужно правильно организовать движение? Строить подземные/надземные пешеходные переходы на сильно нагруженных транспортом участках, камеры ведь тоже не только для пополнения бюджета нужны, настройте в конце концов уже нормальный режим работы светофоров на том же пр-те Ленина, когда с рекомендованной и безопасной скоростью можно действительно попасть в зеленую волну и проехать его без остановки. Когда дорожные знаки не перекрывают обзор и т.д. и т.п. И техосмотр должен быть не для того, чтобы был, а чтобы техсостояние авто действительно проверялось, может тогда на дорогах станет меньше авто с китайским led и ксеноном с фарами "в небо", тонированных (которых в нашем городе с каждым днем все больше и больше) станет меньше. Каждый день на дорогах вижу машин с неработающими всеми или двумя стоп-сигналами. Безопасность на дорогах это, прежде всего систематичная и согласованная работа многих служб государства, а не только "повесить новые камеры". И не надо про хорошие дороги, тоже мне нашли причину. Да и хороших дорог уже не осталось.
12:28:15 19-04-2024
Гость (11:29:02 19-04-2024) Получается количество камер на дорогах увеличивается в разы...
На ленинском они вообще устроили беспредел со светофорами, добиваются чтобы там вообще никто не ездил наверное. с любой нормальной скоростью почти каждый светофор будет красный, хотя может специально добиваются того чтобы нарушали скоростной режим.
12:43:20 19-04-2024
Гость (12:28:15 19-04-2024) На ленинском они вообще устроили беспредел со светофорам... В чем беспредел? Что-то не так с цветом?
Горит тебе красный - стой.
Если это бесит права нужно вернуть, а самому в дурку на регистрацию
13:05:05 19-04-2024
Гость (11:29:02 19-04-2024) Получается количество камер на дорогах увеличивается в разы... Строительство надземных/подземных переходов не есть функция ГИББД. Они занимаются своей работой. контролируют дорожное движение и наказывают нарушитилей.
15:48:01 19-04-2024
Гость (13:05:05 19-04-2024) Строительство надземных/подземных переходов не есть функция ... Цитирую: Безопасность на дорогах это, прежде всего систематичная и согласованная работа многих служб государства.
Никто только про ГИБДД и не глаголет.
12:04:18 19-04-2024
Нет у нас никакого фиксирования камерами, ни тайного ни явного! По дворам патруль скрытый не ездит, а могли бы за газоны подтянуть! Не работает инспекция и не работает с головы! От безнаказанности все эти ДТП и петух из гелика не на ровном месте вылез.
12:08:39 19-04-2024
Их не поймешь. То уменьшилась, то увеличилась смертность на дорогах... Меньше взяток брать надо и как-то начинать работать. Или хотя бы вид сделать.
17:51:17 19-04-2024
Построили обьездную дорогу хорошую! Но 40 всё испоганили, там многие водители нарушают! А 40 лишний раз провоцируют на ДТП. Я считаю что там всё сделано, чтобы больше собирать штрафов, а о безопасности никто и не думал!
18:24:13 19-04-2024
На Партизанской, 203 любой гражданин, выходящий из магазина с покупками прямо сразу может попасть под колёса авто. Прямо на обустроенных газонах стоянка, грязью от колёс размазаны все тротуары, на эти самостийные стоянки могут заезжать прямо по пешеходному переходу через Партизанскую улицу. Вдоль улицы стоянка есть, но десяток мест все для инвалидов, в результате чего пешеходная часть превратилась в проезжую. Неужели надо ждать гибели ребёнка на велосипеде под колёсами нарушителей? Или всё-таки можно обустроить улицу так, чтобы всем было безопасно?
05:46:37 20-04-2024
А что творится на строителей...сделали выделенку для автобусов, в итоге кто по ней ездит...и ни разу не видел что бы там работали и назазывали ГИБДД.