Тройка пацифистов. Чем либеральные политики будут покорять избирателей на выборах?

У трех кандидатов-либералов одинаковые лозунги, но разные задачи

13 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Состоявшийся на днях (9-10 декабря) съезд партии "Яблоко" не вызвал серьезного резонанса в политических кругах. Форум, пожалуй, ведущей либеральной силы в российской политике привлек внимание разве что немногих изданий, симпатизирующих этой организации, ограниченного круга политтехнологов, да некоторых политологов, фиксирующих робкие телодвижения этих ветеранов нашей политической сцены.

Журналист amic.ru Андрей Магас задумался: как российские либеральные партии вообще дошли до жизни такой? Почему растеряли свои некогда крепкие позиции? Почему в изменившихся условиях сначала 2000-х, а потом еще более все поменявших 2010-х и довольно круто развернувших 2020-х они так и не смогли найти себя? И смогут ли еще найти себя в грядущих реалиях, которые пока еще никто толком себе не представляет, но они уже довольно активно обсуждаются.

Серьезные и важные вопросы

Автор этих строк пытался добросовестно просмотреть запись трансляции открытой части партийного съезда "Яблока" (была еще и закрытая, более содержательная, пикантная и довольно бурная, как утверждает источник в партийных рядах), выложенной на YouTube, однако после почти получаса этого утомительного занятия перешел к беглому знакомству с происходящим. Поначалу убеленные сединами (и пока еще не убеленные) делегаты произносили прописные истины, вещали о процедурных вопросах, говорили вещи, ласкающие слух опасающемуся запачкаться в политической грязи интеллигенту.

Оживление внес неформальный лидер-основатель (не решающийся в последние годы почему-то занять в своем детище официальный пост) Григорий Явлинский, который пообещал, что "Яблоко" завтра будет вовсе не тем, что давеча. Он посетовал на Беловежские соглашения, призвал к прекращению боевых действий между Россией и Украиной (трибуну для выступающих украшал лозунг "Яблоко за мир!"), раскритиковал как российское руководство, так и флагманов западного мира, сообщил, что состоять в его партии нынче рискованно, но так и не раскрыл секретов обновления организации. Зато объявил, что ведомая им организация должна стать партией власти. В общем, съезд напомнил нечто среднее между собранием в сельском трудовом коллективе из анекдота (где должны были обсуждаться вопросы ремонта сарая и построения коммунизма) и расширенными кухонными посиделками шестидесятников.

При этом "яблочники" уверены, что избиратель алчет лицезреть их кандидата в избирательном бюллетене, поэтому Григорий Явлинский заявил, что готов выставить свою кандидатуру, но необходимо собрать десять миллионов подписей электората. По прошествии суток партия объявила, что миллион уже собран, если дело так будет спориться и дальше, то к 20 декабря вполне можно будет управиться и рапортовать о том, что ожидания масс будут оправданы.

Стоит напомнить, что еще 26 октября состоялась встреча Явлинского с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналистов Григорий Алексеевич заверил , что тема участия в выборах в ходе разговора не обсуждалась. При этом отметил, что глава государства поднимал "сложные и серьезные вопросы", правда, так и не рассказал, какие.

Политолог, лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров выдвижение Явлинского воспринимает весьма скептически.

"Нет у Григория Алексеевича никаких шансов. Не факт, что люди во власти станут помогать ему в сборе подписей, как прежде, и могут просто "кинуть". Он прекрасно понимает, что для пребывания в политической обойме нужно "светиться", быть на публике, а выборы президента – прекрасная возможность для этого", – пояснил он amic.ru.

Эксперт считает, что у сопартийцев Явлинского есть проблемы организационного характера.

"Они уже дважды подряд не смогли даже выдвинуть своих кандидатов в мэры Москвы – в городе, где у них немало сторонников, и у них есть даже депутаты в Мосгордуме. С такими провалами никакого обновления ожидать, конечно, не приходится", – указал Федоров.

Ставка на дискредитацию

Впрочем, либеральный фланг сегодняшней российской политики "Яблоком" не исчерпывается. В городе Ржеве Тверской области фактически начала свою избирательную кампанию журналистка Екатерина Дунцова, позиционирующая себя в соцсетях как "радистка Кэт". Процедуры ее выдвижения постепенно обрастает подробностями, в том числе скандальными. Некоторые наблюдатели уже видят в Дунцовой едва ли не "вторую Светлану Тихановскую", намекая на шумную историю после выборов в Белоруссии в 2020 году.

Между прочим, пошедшая в политику "радистка" по своему происхождению сибирячка – родилась в Красноярске. В своем городе она уже была депутатом городской думы в 2019-2022 годах, была тележурналистом, редактором местной независимой телекомпании "РиТ" (2006 - 2022), в настоящее время занимается координацией работ местного поисково-спасательного отряда "Сова".

Среди тезисов своей будущей предвыборной кампании Дунцова выделяет "прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных". На своем предвыборном сайте она заявляет: "Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки".

Политолог Андрей Перла уверен, что выдвижение Дунцовой – это проект, связанный с попыткой дискредитации избирательной кампании 2024 года.

"Судя по тому, что мы наблюдаем, ни о каком соперничестве или попытке собрать достаточное количество голосов там не идет. Но очень похоже, что надеются разыграть вариант, когда голоса собрать не получится и тогда можно будет громко кричать, что зажимают политические свободы, не дают молодому политику проявить себя, а в России нет демократии", – предположил эксперт.

Впрочем, эта попытка может оказаться бессмысленной, поскольку западные страны, на поддержку которых, возможно, рассчитывает ржевская общественница, в любом случае не собираются признавать наличие в России избирательной демократии.

"В то же время мы тоже не собираемся больше доказывать им, что у нас демократия их образца существует. Так что Дунцова вполне может оказаться таким несколько анахроничным артефактом совсем других времен. Как было сказано в пушкинской "Истории Пугачева", пьеса, имевшая успех 200 лет назад, ныне освистана", – привел аналогию Андрей Перла.

Такая традиция

Надо сказать, тезисы, с которыми "радистка"-журналистка собирается идти на выборы, вполне либеральные, недаром свою поддержку в сборе подписей ей пообещал Борис Надеждин – ранее известный участник Союза правых сил (СПС), которого выдвинула своим кандидатом партия "Гражданская платформа".

Кстати, сам Борис Борисович Надеждин вполне себе вписался в действующую систему, несмотря на свои убеждения, в отличие от других коллег по либеральному лагерю. Возможно, этому способствовали давние налаженные отношения, в частности, с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, а также Анатолием Чубайсом, который, правда, сейчас проживает за границей.

Он тоже выступает за прекращение СВО, возвращение выборов мэров и губернаторов, децентрализацию власти, освобождение политзаключенных. В общем, еще один пацифист в либеральной компании кандидатов.

По словам Георгия Федорова, желание либеральных политиков принять участие в президентских выборах отчасти можно объяснить пожеланиями представителей властных структур.

"Это не секрет, что администрация президента в прежние годы оказывала помощь таким политикам в сборе подписей и прочую административную поддержку. Власть хочет показать, что у нас даже либералы в выборах участвуют. Также не секрет, что на раскрутку партии и кандидатов в президенты выделяются ресурсы, к которым, надо думать, кандидатам хотелось бы приобщиться", – считает он.

Общий провал либералов собеседник видит в изменении текущей ситуации.

"Учитывая, что несистемные либералы были постепенно "зачищены" на нашем политическом поле, а системные деятели настолько неумно проявили себя в период СВО, что даже либерально мыслящий избиратель не видит толку в таком бездарном представительстве этих деятелей в любых структурах, поэтому не желает голосовать за них", – считает Федоров.

Андрей Перла отмечает, что участие в выборах Явлинского, Надеждина и тому подобных персонажей можно считать чем-то вроде почтенной политической традиции.