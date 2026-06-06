Глава Роспотребнадзора рассказала, как Россия защищается от завозных вирусов

Для этого в стране действует система "Периметр"

06 июня 2026, 13:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Любой вирус может быть завезен в Россию, но главная задача противоэпидемической системы — не допустить его распространения. Об этом изданию ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью фигуристке и блогеру Евгении Медведевой на Петербургском международном экономическом форуме.

«С учетом того, что миграционная активность растет с каждым днем, люди постоянно перемещаются, самолеты летают, поезда ходят, завоз любого вируса в нашу родную страну возможен. И главная задача всей противоэпидемической системы — не дать ему здесь укорениться и кого-нибудь заразить», — пояснила Попова.

Она подчеркнула, что российские специалисты делают все возможное, чтобы заболевший не смог передать инфекцию другим. Для этого в стране действует система "Периметр": еще на этапе прилета в аэропорту выявляют людей с потенциально высокими рисками и принимают необходимые меры.