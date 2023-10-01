Глава ВЦИОМ заявил о разделении общества в России из-за СВО
По его словам, люди поделились на четыре категории
01 октября 2023, 13:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о том, что из-за спецоперации общество в России разделилось на четыре категории. Его слова передает РБК.
Федоров выделил следующие категории: "Россия воюющая", "Россия столичная", "Россия глубинная" и "Россия уехавшая".
Представители "столичной", по его словам, из-за конфликта "ушли в себя". Федоров пояснил, что в эту категорию входят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они стараются делать вид, что ничего не изменилось.
Таких людей, по подсчетам Федорова, около 20 миллионов.
16:44:21 01-10-2023
По каким подсчетам? Кто кого опрашивал? Вот заняться человеку нечем, всякая фигня ему в голову лезет...
10:00:03 02-10-2023
У многих своих знакомых интересовался их отношением к СВО.Все считали, что СВО надо было начинать ещё в 2014 году, сразу после референдумов в ЛНР и ДНР. Но и сейчас поддерживают, но мы, диванные стратеги,которым всем уже 75+, считаем, что надо быстрее побеждать. Но военному руководству виднее, естественно.
12:26:26 02-10-2023
Они стараются делать вид, что ничего не изменилось --- А мы?
16:24:27 02-10-2023
Вообще не надо было начинать сво. Надо страну сохранить, полстраны приватизировали и присвоили себе миллиарды, всё разорвалили. Санкции ещё до это были, так что, вытряхнуть из всех воров деньги государственные. О живом, и живущием здесь народе позаботится пора, а не розевать рот и не тянуть жизнь до европейского уровня.
16:51:49 02-10-2023
Это скопище врагов России и народа. Общество едино. Этнокучка мерзавцев не в счет. Но мнение по тактике и стратегии СВО не однозначно. Особенно возмущает тот факт что за полтора года мы не уничтожили расистско нацистское убийц русских терреториальное образование антироссия на территории самой Руси. Их мнения сводятся к одному это предложения по путям окончательной ПОБЕДЫ над врагом в лице оккупационного киевского режима.