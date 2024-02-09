"Мир поменяется". Яркие цитаты из интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Президент России обсудил серьезные вопросы, порой делал он это с юмором

09 февраля 2024, 08:18, ИА Амител

Цитаты Владимира Путина из интервью Такеру Карлсону / amic.ru Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат. Путин рассказал о глобальной войне, которая может уничтожить все человечество. Ответил на вопрос, кого защищает Россия и почему. Объяснил, почему Запад начал осознавать невозможность поражения России. Прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей. А также ответил на другие острые вопросы.