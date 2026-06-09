Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Как отмечает Горелкин, закон не коснется "обычных пользователей интернета"

09 июня 2026, 22:16, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об административной ответственности за авторизацию на сайтах с помощью зарубежных сервисов, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что штрафы предусмотрены для владельцев информационных ресурсов. Для граждан штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

В декабре 2023 года вступил в силу закон, запрещающий вход и регистрацию на всех российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google. Закон не предусматривал штрафы.

Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что новый закон о штрафах не коснется "обычных пользователей интернета", а только владельцев сайтов и приложений. «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — отмечал депутат.