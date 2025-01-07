Готов на 68%. Новый дом для алтайской молодежи обещают достроить летом 2025 года
Стоимость реконструкции здания КДМ составляет около 250 миллионов рублей
07 января 2025, 11:10, ИА Амител
Летом 2025 года в Барнауле завершат капитальный ремонт Краевого дворца молодежи на улице Юрина. Сейчас объект готов примерно на 68%. Стоимость работ составляет около 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.
В настоящее время рабочие подрядной организации демонтировали перегородки, установили новую систему отопления, проложили новые инженерные коммуникации. Строители завершили монтаж нового лифта, ремонт кровли и обновление фасадов. Продолжается внутренняя отделка помещений.
Ожидается, что после ремонта дом алтайской молодежи станет многофункциональным центром города, где объединят культурные и офисные пространства.
"Проектом предусмотрено обустройство на первом этаже концертного зала на 240 мест и конференц-зала на 40 мест, студии звукозаписи, танцевальных залов, телевизионной студии, театральной мастерской и культурно-мануфактурного пространства со своими вспомогательными помещениями", – говорится в сообщении Минстроя.
На втором же этаже появится зал совещаний, коворкинг с зонами отдыха и рабочие кабинеты.
Общая стоимость капитального ремонта составит почти 250 миллионов рублей, средства выделены из краевого бюджета.
Здание на улице Юрина, 204в, построили еще в 1989 году. В 2013 году здесь поменяли окна и установили новые светильники, провели ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году отремонтировали кровлю. Однако капитальной реконструкции за 30 лет существования Дворца молодежи не проводили.
13:23:35 07-01-2025
Лучше бы жилья построили для той же молодежи...
15:03:18 07-01-2025
Реконструируют те, кто художественный музей ремонтировали?
19:12:21 07-01-2025
В 2013 году проведен текущий ремонт "дворца" и достаточно.
За 260 млн. руб. необходимо было строить новый дворец молодежи в планируемом парке за Европой, а концертный зал на 240 мест - это не о чем. Вот так "распыляем" бюджетные средства. Школу на 500 учеников с бассейном и стадионом в 2020 году строили за 500 млн. руб. Школы должны стать дворцами для молодежи.