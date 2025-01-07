Готов на 68%. Новый дом для алтайской молодежи обещают достроить летом 2025 года

Стоимость реконструкции здания КДМ составляет около 250 миллионов рублей

07 января 2025, 11:10, ИА Амител

Реконструкция здания КДМ в Барнауле / Фото: amic.ru

Летом 2025 года в Барнауле завершат капитальный ремонт Краевого дворца молодежи на улице Юрина. Сейчас объект готов примерно на 68%. Стоимость работ составляет около 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

В настоящее время рабочие подрядной организации демонтировали перегородки, установили новую систему отопления, проложили новые инженерные коммуникации. Строители завершили монтаж нового лифта, ремонт кровли и обновление фасадов. Продолжается внутренняя отделка помещений.

Ожидается, что после ремонта дом алтайской молодежи станет многофункциональным центром города, где объединят культурные и офисные пространства.

"Проектом предусмотрено обустройство на первом этаже концертного зала на 240 мест и конференц-зала на 40 мест, студии звукозаписи, танцевальных залов, телевизионной студии, театральной мастерской и культурно-мануфактурного пространства со своими вспомогательными помещениями", – говорится в сообщении Минстроя.

На втором же этаже появится зал совещаний, коворкинг с зонами отдыха и рабочие кабинеты.

Общая стоимость капитального ремонта составит почти 250 миллионов рублей, средства выделены из краевого бюджета.

Здание на улице Юрина, 204в, построили еще в 1989 году. В 2013 году здесь поменяли окна и установили новые светильники, провели ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году отремонтировали кровлю. Однако капитальной реконструкции за 30 лет существования Дворца молодежи не проводили.