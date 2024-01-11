Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

Ветер буквально сбивал с ног, его максимальные порывы в нескольких районах вплотную приблизились к ураганным значениям

11 января 2024, 09:24, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Скорость штормового ветра в Алтайском крае ночью 11 января превысила 31 метр в секунду. Максимальные порывы были зафиксированы на метеостанциях в Ребрихе и Рубцовске, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Максимальные порывы ветра 31 м/с были в Рубцовске и Ребрихе, 30 м/с – в Благовещенке. Это чуть ниже ураганных значений в 33 м/с, однако и такие порывы очень сильные. В Барнауле скорость ветра достигала 24 м/с. Сейчас скорость воздушного потока уже уменьшилась: по востоку еще сохраняются порывы до 20 м/с. И в ближайшее время он будет ослабевать", – рассказала специалист.

В паблике "В курсе 22" жители Алтайского края сообщают, что из-за сильного ветра в Рубцовском районе фуру снесло в кювет. Кроме того, из-за разгула стихии ночью произошли точечные отключения электроэнергии. А еще люди активно делятся фото и видео январской грозы. По данным алтайского Гидрометцентра, это нетипичное для сибирской зимы явление зафиксировали метеостанции в Волчихе, Благовещенке, Мамонтово. Наблюдали молнии и раскаты грома и барнаульцы.

"Еще в 19 часов в Барнауле столбики термометров показывали -9°С. К 22:00 температура воздуха поднялась до -3°С. А к 01:00 она достигла отметки +4°С. Вскоре началась гроза, которая сопровождались поземком, дождем и сильным ветром. К 04:00 температура упала до -9 градусов. Сейчас в краевой столице уже -12. Как следствие, на дорогах сильная гололедица", – рассказывает Наталия Кобякова.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за сложных метеоусловий в регионе еще с вечера 10 января начали перекрывать трассы. По данным регионального МЧС, сейчас все дороги открыты. Ограничено только движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле Международного аэропорта Барнаула до Кулунды.

Напомним, 19 ноября по территории Алтайского края пронесся ураган – скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Со зданий срывало кровлю и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.