"Грозит дефицитом". Эксперты оценили попытки депутатов уменьшить цены на квартиры

Собеседник amic.ru отметил, что в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности жилищный рынок может решать далеко не все

26 ноября 2024, 10:20, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru

В Госдуме решили сбить цены на жилплощадь, а заодно урезать сверхдоходы застройщиков, устранив необоснованные надбавки. Как заявил amic.ru директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, такие попытки снизить стоимость квартир могут вызвать уменьшение объемов строительства и вызвать дефицит жилья, особенно в сегментах массового и экономкласса, где маржинальность низкая, а спрос высок.

Депутаты хотят исключить необоснованные надбавки по всей цепочке в строительстве: цена стройматериалов, логистика, производство работ и заработная плата, цена земельного участка, стоимость подключений к сетям, стоимость рекламных услуг и прибыль всех участников. Как заявил депутат ГД Анатолий Аксаков, "застройщики просто обнаглели, взвинтили цены в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад". По его словам, строительная отрасль стала лидером в стране по доходности, увеличившейся по сравнению с 2019 годом в 3,7 раза, причем не за счет роста темпов ввода жилья, а благодаря ценовой политике.

"Предположения депутатов о завышении стоимости жилья имеют основания, поскольку на рынке действительно бывают случаи, когда строительные компании завышают цену квадратного метра", – оценил ситуацию Ярослав Кабаков.

Он отметил, что рост цен зачастую связан с высокими затратами на строительство, включая стоимость земельных участков и материалов, а сейчас – и на рабочую силу.

"Однако стоимость также может расти из-за низкой конкуренции и высокой маржинальности крупных застройщиков", – заметил эксперт.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал на противоречивые явления на рынке жилья: снижение объемов приобретаемых квартир и увеличение стоимости квадратного метра. "Если на рынке снижается объем приобретаемого жилья, не нужно накачивать стоимость жилья, приобретаемого государством", – заявил он.

Ярослав Кабаков отметил, что ценообразование на российском рынке жилья во многом зависит от рыночных факторов, таких как спрос и предложение, затраты на строительство и доступность кредитования.