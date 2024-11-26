"Грозит дефицитом". Эксперты оценили попытки депутатов уменьшить цены на квартиры
Собеседник amic.ru отметил, что в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности жилищный рынок может решать далеко не все
26 ноября 2024, 10:20, ИА Амител
В Госдуме решили сбить цены на жилплощадь, а заодно урезать сверхдоходы застройщиков, устранив необоснованные надбавки. Как заявил amic.ru директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, такие попытки снизить стоимость квартир могут вызвать уменьшение объемов строительства и вызвать дефицит жилья, особенно в сегментах массового и экономкласса, где маржинальность низкая, а спрос высок.
Депутаты хотят исключить необоснованные надбавки по всей цепочке в строительстве: цена стройматериалов, логистика, производство работ и заработная плата, цена земельного участка, стоимость подключений к сетям, стоимость рекламных услуг и прибыль всех участников. Как заявил депутат ГД Анатолий Аксаков, "застройщики просто обнаглели, взвинтили цены в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад". По его словам, строительная отрасль стала лидером в стране по доходности, увеличившейся по сравнению с 2019 годом в 3,7 раза, причем не за счет роста темпов ввода жилья, а благодаря ценовой политике.
"Предположения депутатов о завышении стоимости жилья имеют основания, поскольку на рынке действительно бывают случаи, когда строительные компании завышают цену квадратного метра", – оценил ситуацию Ярослав Кабаков.
Он отметил, что рост цен зачастую связан с высокими затратами на строительство, включая стоимость земельных участков и материалов, а сейчас – и на рабочую силу.
"Однако стоимость также может расти из-за низкой конкуренции и высокой маржинальности крупных застройщиков", – заметил эксперт.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал на противоречивые явления на рынке жилья: снижение объемов приобретаемых квартир и увеличение стоимости квадратного метра. "Если на рынке снижается объем приобретаемого жилья, не нужно накачивать стоимость жилья, приобретаемого государством", – заявил он.
Ярослав Кабаков отметил, что ценообразование на российском рынке жилья во многом зависит от рыночных факторов, таких как спрос и предложение, затраты на строительство и доступность кредитования.
"Тем не менее в условиях высоких инфляционных ожиданий и нестабильной экономической ситуации цены на жилье могут колебаться, что не всегда соответствует чисто рыночным законам, а, скорее, отражает внешние и внутренние экономические риски. В итоге предложенные меры способны вызвать значительные изменения в рыночной динамике, однако их влияние на дефицит жилья будет зависеть от эффективности регулирования баланса между ценой и доступностью", – подчеркнул собеседник.
10:28:48 26-11-2024
"Грозит дефицитом" --- новостроек. А вторичка у некоторых уже по 5-10 квартир и многое зависит их будут сддавать или решат продать
11:58:07 26-11-2024
Перекупы. Их надо щемить. Обложить налогом.
12:16:40 26-11-2024
Нужно прекратить поборы органов власти с застройщиков в виде аренды/продажи земли под строительство и выжимания денег за разрешение на строительство. А также законодательно ограничить прибыль банков на всех этапах: в проектном финансировании, в финансировании СМР, в кредитовании населения (ипотеке)
12:33:58 26-11-2024
Гость (12:16:40 26-11-2024) Нужно прекратить поборы органов власти с застройщиков в виде... Не для того люди встраивались в цепочку, чтобы от нее отказаться.)