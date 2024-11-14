"Есть опасения за нашу историю в школе". Эксперты – о концепции будущих учебников

Создатели нынешних учебных пособий пытаются приблизиться к советским стандартам при слабой научной базе

14 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Книги на полке / Фото: unsplash.com

В преподавании истории в российских школах преобладающая до сих пор европоцентричность уступит место сбалансированной подаче материала, заявил "Парламентской газете" действительный член Российской академии наук Александр Чубарьян.

По словам ученого, одного из авторов пособия по всеобщей истории, "теперь в каждом учебнике гораздо больше информации об Азии, Китае, Индии, африканских странах и даже о Латинской Америке". Хотя "остались материалы, которые касались Европы, но значительно расширены разделы, связанные с Востоком", заверил он.

Военный историк, общественный деятель Максим Калашников напомнил, что сейчас преподавание мировой истории пытаются повернуть ближе к советским ориентирам.

"Я учился по советским учебникам, и там синхронизм присутствовал. Мы имели довольно полное представление о том, что происходило в Китае, Индии и других странах и регионах мира", – сообщил он amic.ru.

Калашников также считает, что не следует ослаблять внимание к европейской и западной истории:

"Глупо отрицать, что именно Запад долгое время лидировал в мире, задавал тенденции в историческом процессе. Нельзя не знать его истории, не стоит перегибать палку и перестать изучать нашего главного противника, иначе мы рискуем наступить на те же старые грабли, как в прежние исторические периоды. Тогда мы зачастую не понимали, что происходило на Западе. Более того, можно многие аспекты изучения истории Запада и Европы расширить – скажем, по истории Первой и Второй мировых войн".

Учебники истории от "создателей фейков"?

Историк Александр Колпакиди полагает, что объем истории западных стран в новых учебниках все-таки сократят.

"Наверняка Европу в учебниках частично заместят Китаем, Индией. В случае с Китаем это, кстати, неплохо, потому что история у них довольно интересная и поучительная. Вряд ли будет увеличено изучение Африки, Латинской Америки – возможно, будут упоминать о фигуре Уго Чавеса, борьбе против колониализма, что-то еще", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Впрочем, Колпакиди скептически относится к уровню подачи материала в учебных пособиях, поскольку, по его словам, общий уровень нынешних специалистов по тому же Китаю заметно снизился:

"Есть масса экспертов, но нет настоящих специалистов. Советская школа китаистики, ориенталистики умерла, на ее место порой приходит какие-то создатели фейков. Один пример. Китайцы не любят вспоминать, что СССР помогал им в борьбе с японцами – они предпочитают говорить о "братском сотрудничестве китайского и советского народов в борьбе с японским империализмом". Наверное, в новых учебниках будет преобладать именно такой подход".

По словам авторов учебных пособий, значительное внимание в них будет уделено роли России в мировой истории, расширят разделы о российском влиянии и участии нашего государства в международных делах, его значении в науке, культуре, искусстве.

"Это достаточно актуальная проблема. Думаю, правильно, чтобы школьники понимали это. Поскольку мы параллельно разрабатывали учебники по российской и всеобщей истории, то проследили, чтобы была некая синхронность в подаче материала. Если дети изучают какой-то период отечественной истории, предположим, XVII век, то в этом же классе учителя должны рассказывать о событиях в мире в то же время", – сообщил Чубарьян.

"Есть опасения за нашу историю в школе"

По словам первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, работа над новыми учебниками крайне важна и соответствует вектору, обозначенному президентом страны Владимиром Путиным.

"Изучать европейскую историю и культуру в наших школах надо без фанатизма. Наши талантливые и умные молодые люди, как правило, сталкиваются с популярными, раскрученными западными мыслителями, и в результате они знают о трудах Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби куда больше, чем о наследии Николая Данилевского или Константина Леонтьева", – заявила она "Парламентской газете".

Лантратова посчитала несправедливым отведение второстепенной роли русским мыслителям и напомнила, что именно Данилевский и Леонтьев в свое время "стали первопроходцами в области цивилизационной теории, открыв европейцам глаза, что существуют иные цивилизации, помимо романо-германской".

Максим Калашников считает, что изучение истории должно быть полезно для понимания происходивших процессов:

"Можно, скажем, сделать разворачивающуюся вкладку к учебнику, как в советский период, где были бы параллельные синхронные шкалы о происходящем одновременно в нашей стране, Европе, Америке, Азии. В целом изучение истории Китая будет очень полезно, так как Россия во многом повторяет поздний цинский Китай – те же ошибки, те же негативные тенденции в обществе".

Александр Колпакиди также высказал претензии к авторам готовящихся учебников: