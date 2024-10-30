"Повышать тарифы каждый год нет смысла". Эксперт о предложении перейти на пятилетку
Специалист Народного фронта в беседе с amic.ru отметил, что отрасли ЖКХ сложно, когда нет чистой экономики
30 октября 2024, 11:33, ИА Амител
В Госдуме предлагают увеличивать тарифы ЖКХ раз в пятилетку, чтобы привлечь инвесторов и модернизировать отрасль. Как отметил в разговоре с amic.ru эксперт тематической площадки Народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, введение более долгосрочных тарифов практически неизбежно.
В Госдуме рабочая группа разработала долгосрочный план модернизации отрасли ЖКХ, который включает активное взаимодействие власти и бизнеса. В документе 39 пунктов, из которых 12 посвящены обновлению коммунальной инфраструктуры. Также особое внимание уделено формированию долгосрочной тарифной политике. Для более эффективного регулирования расценок и создания стабильных условий с целью привлечения частных инвестиций рекомендуется устанавливать тарифы на коммунальные услуги не менее чем на пять лет, правда, с их возможной индексацией в соответствии с уровнем инфляции.Склянчук отметил, что введение долгосрочных тарифов практически неизбежно и такой шаг можно только приветствовать. Более того, это давнее пожелание Федеральной антимонопольной службы.
"Такие тарифы позволят установить более долгосрочный горизонт планирования для инвестиционных программ. Сегодня отсутствие таких программ связано с коротким финансовым годом, не позволяющим потенциальным инвесторам сформировать модели по необходимой валовой выручке для планирования инвестиций", – пояснил собеседник.
По словам эксперта, в ряде отраслевых концессий сегодня установлены именно долгосрочные тарифы:
"Одно из преимуществ таких концессионных соглашений в том, что инвесторы понимают, какая у них будет доходность. Это чистая экономика, без которой ЖКХ сложно".
При этом, подчеркнул Склянчук, нет никаких оснований считать, что рост тарифов ЖКХ увеличится:
"Сегодня постоянно повышать тарифы на год бессмысленно, поскольку инвестиционный цикл больше, чем один год, поэтому нужно увеличить срок хотя бы до двух лет, то есть правительству нужно устанавливать тарифы, предельный индекс роста, на два года. Думаю, что сделать это не сложно".
11:55:33 30-10-2024
вангую, введут повышение тарифов на пятилетку и оставят ежегодные.
12:05:01 30-10-2024
Гость (11:55:33 30-10-2024) вангую, введут повышение тарифов на пятилетку и оставят ежег... Ты прав
11:59:55 30-10-2024
Получается предлагают 4 года подряд увеличивать тариф на уровень инфляции и на 5 год скачкообразно (якобы для развития инфраструктуры ЖКХ) увеличивать тариф и одновременно накручивать на него же инфляцию. Да уж, велика мудрость специалистов Народного фронта, инициированная из недр Правительства.
Но, справедливости ради, нужно отметить, что наш Алтайский край по такому принципу давно живёт. Ведь утвержденный Правительством РФ максимальный коэффициент роста платы за коммунальные услуги, Правительством АК игнорируется и ежегодно принимается более высокий "по решению местных депутатов". Мы давно впереди нашей страны в этом вопросе, как и в вопросе налогообложения. Страна платит максимум по ставке 0.1, а мы по 0.3, как самый богатый регион РФ.
12:13:18 30-10-2024
Моя бабушка говорила, что при Сталине ждали праздники потому что снижались цены (каждый праздник все становилось дешевле-ее слова) Сейчас хоть бы раз бы услышать что с такого то дня цена будет снижена. Я жил в СССР и поверьте это самый лучший стой для людей
13:43:06 30-10-2024
вангую, введут повышение тарифов на пятилетку и оставят ежегодные - так и будет!
Опыт с бензином - и акциз и дорожный налог - податное должно работать за еду!
22:14:09 31-10-2024
Гость (13:43:06 30-10-2024) вангую, введут повышение тарифов на пятилетку и оставят ежег... Причем,за дорогую еду....
13:51:36 30-10-2024
Есть квитанция за декабрь 2000 года. Там вся коммуналка была 330 рублей. Сейчас 5000 рублей.
14:29:40 30-10-2024
Все, о чем здесь сказано, именно так и делается уже давным давно. Журналисты что-ли прочитали старую статью?
15:17:52 30-10-2024
В человейниках живут люди, мучаются, а тарифы повышают -за что, спрашивается??? Некоторые трущёбные дома - как правило с 1973 г - не выдерживают никакой критики!!!!!!!!!!!