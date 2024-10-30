"Повышать тарифы каждый год нет смысла". Эксперт о предложении перейти на пятилетку

Специалист Народного фронта в беседе с amic.ru отметил, что отрасли ЖКХ сложно, когда нет чистой экономики

30 октября 2024, 11:33, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуме предлагают увеличивать тарифы ЖКХ раз в пятилетку, чтобы привлечь инвесторов и модернизировать отрасль. Как отметил в разговоре с amic.ru эксперт тематической площадки Народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, введение более долгосрочных тарифов практически неизбежно.

В Госдуме рабочая группа разработала долгосрочный план модернизации отрасли ЖКХ, который включает активное взаимодействие власти и бизнеса. В документе 39 пунктов, из которых 12 посвящены обновлению коммунальной инфраструктуры. Также особое внимание уделено формированию долгосрочной тарифной политике. Для более эффективного регулирования расценок и создания стабильных условий с целью привлечения частных инвестиций рекомендуется устанавливать тарифы на коммунальные услуги не менее чем на пять лет, правда, с их возможной индексацией в соответствии с уровнем инфляции.Склянчук отметил, что введение долгосрочных тарифов практически неизбежно и такой шаг можно только приветствовать. Более того, это давнее пожелание Федеральной антимонопольной службы.

"Такие тарифы позволят установить более долгосрочный горизонт планирования для инвестиционных программ. Сегодня отсутствие таких программ связано с коротким финансовым годом, не позволяющим потенциальным инвесторам сформировать модели по необходимой валовой выручке для планирования инвестиций", – пояснил собеседник.

По словам эксперта, в ряде отраслевых концессий сегодня установлены именно долгосрочные тарифы:

"Одно из преимуществ таких концессионных соглашений в том, что инвесторы понимают, какая у них будет доходность. Это чистая экономика, без которой ЖКХ сложно".

При этом, подчеркнул Склянчук, нет никаких оснований считать, что рост тарифов ЖКХ увеличится: